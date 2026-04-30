Forino (Av). Il Romanzo “Agonia” dello Scrittore forinese Perrotti sarà presente alla Fiera del Libro ed Editoria di Atrani

Grande traguardo per lo scrittore forinese Pierpaolo Perrotti il quale sarà presente alla Fiera del Libro e dell’ Editoria di Atrani 2026. Il suo manoscritto “AGONIA” è stato selezionato tra decine e decine di opere proposte da artisti campani e non solo, tutto questo nonostante la recente pubblicazione avvenuta il 14 Febbraio.

La fiera si terrà i giorni 30 e 31 Maggio nella meravigliosa Atrani, meta turistica della nostra bellissima Costiera Amalfitana. L’artista esporrà il suo manoscritto e sarà presente tutta la giornata del 30 Maggio presso il suo stand personale, una bella opportunità per dialogare e dare voce a tutti coloro che vorranno avere l’opportunità di scambiare piacevoli opinioni letterarie. Ad Majora. Daniele Biondi