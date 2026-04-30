Mugnano del Cardinale, giovani arcieri protagonisti: qualificazioni per la finale nazionale del Trofeo Pinocchio

MUGNANO DEL CARDINALE – Una giornata di sport, quella vissuta domenica scorsa, 26 aprile, presso il campo di tiro degli Arcieri The Snipers Archers, dove si è tenuto il raduno dei piccoli campioni di tiro con l’arco vincitori delle selezioni del Trofeo Pinocchio.

L’evento ha visto protagonisti giovani atleti che, con impegno e determinazione, si sono distinti nelle rispettive categorie, conquistando l’accesso alla fase successiva della competizione. I primi tre classificati di ogni categoria si ritroveranno infatti il 23 maggio 2026 a Pontecagnano, dove si deciderà chi partirà per la finale nazionale di Roma.

Grande soddisfazione anche per il Mandamento Baianese, che può contare su giovani promesse già in evidenza. Tra i qualificati figurano:

* Davide Foria

* Sabatino Gaglione

* Davide Varretta

Un risultato che testimonia il valore del movimento locale e il lavoro svolto dalle associazioni sportive nel coltivare i talenti fin dalla giovane età.

A loro va un grande in bocca al lupo per il prossimo appuntamento: piccoli arcieri, ma già grandi campioni, pronti a portare in alto il nome del territorio.