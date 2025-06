Mugnano del Cardinale, antenna 5G Iliad: l’assessore Litto conferma la contrarietà dell’amministrazione e rilancia la protesta come cittadino e amministratore

L’installazione dell’antenna 5G di Iliad a Mugnano del Cardinale continua a suscitare preoccupazioni tra cittadini e istituzioni. A fare il punto sulla situazione è l’assessore Fulvio Litto, che ha ribadito con chiarezza la posizione contraria sia in qualità di amministratore che di residente nelle vicinanze dell’impianto.

«La richiesta di installazione è stata presentata da Iliad» spiega Litto «e dopo una serie di procedimenti legali la società ha ottenuto il via libera. Il Comune si è opposto con determinazione, sia dal punto di vista amministrativo sia con ricorsi legali, affidando anche un incarico a un legale esterno. Nonostante la sconfitta al TAR, non ci siamo arresi. Di recente la giunta ha affidato un nuovo mandato legale per valutare ulteriori azioni».

Litto sottolinea che la contrarietà non è solo istituzionale, ma anche personale: «Abito a circa 50 metri dall’antenna e, come cittadino, sono contrario al 5G. Questa battaglia la sento in prima persona, oltre che nel ruolo di assessore».

L’assessore spiega inoltre le difficoltà che i Comuni incontrano nel tentativo di bloccare installazioni di questo tipo. «Non essendo un tecnico, posso dire che queste società dispongono di risorse legali e procedure molto rapide, che rendono complessa e lenta la reazione degli enti locali».

Nonostante l’antenna sia già installata, l’amministrazione intende proseguire nella sua opposizione con tutte le armi a disposizione. «Abbiamo incaricato un nuovo legale per valutare ogni possibilità di intervento. Continueremo a lavorare insieme alla cittadinanza per tutelare il territorio».

La vicenda resta aperta e l’amministrazione conferma il proprio impegno a sostegno della comunità, alla ricerca di soluzioni concrete e condivise.