Frattamaggiore, la IID della “M. Stanzione” trionfa al concorso regionale sulla dieta mediterranea

La classe IID della Scuola Secondaria di Primo Grado Massimo Stanzione, Frattamaggiore (NA) – Indirizzo musicale, è risultata vincitrice del concorso “Inventa il tuo spot sulla corretta alimentazione indetto dalla regione Campania, MEDITERRANEAN FOODS – XVII” edizione 2026

Vincitrice del concorso “Inventa il tuo spot sulla corretta alimentazione indetto dalla regione Campania, MEDITERRANEAN FOODS – XVII” edizione 2026, la classe IID della Scuola Secondaria di Primo Grado Massimo Stanzione, Frattamaggiore (NA) – Indirizzo musicale.

Il Concorso ha inteso promuovere una Corretta Alimentazione, attraverso la Dieta Mediterranea e la riscoperta delle eccellenze dell’agroalimentare della Campania. Straordinari i risultati raggiunti… le Scuole della Campania hanno partecipato con entusiasmo e con un alto numero di spot, confermando il successo registrato nelle passate edizioni.

I numeri: 159 spot realizzati con il coinvolgimento di 2.632 studenti e 365 docenti.

L’iniziativa era riservata alle scuole Primarie e alle Secondarie di primo e secondo grado della Campania e volto a favorire la conoscenza della dieta mediterranea e l’adozione di una corretta alimentazione.

In particolare s’intendeva rimarcare i benefici della dieta mediterranea, evidenziare le qualità nutrizionali dei prodotti di origine vegetale (frutta verdura legumi cereali), far conoscere i prodotti agroalimentare certificati della Campania DOP IGP STG, biologici, tradizionali. Scoprire le qualità nutrizionali del Pesce Azzurro.

La commissione giudicatrice ha valutato i lavori stilando una graduatoria di merito, attribuendo un massimo di 20 punti per ciascuno dei seguenti elementi di giudizio: Chiarezza dei contenuti; Impatto ed efficacia; Aderenza alle tematiche del concorso; Originalità; Coinvolgimento attivo degli studenti. È stato assegnato Inoltre un bonus di 10 punti per i video realizzati in lingua inglese e di cinque punti per il video con sottotitoli in inglese a fine di favorire un’ampia visibilità internazionale agli spot presentati.

I ragazzi, oltre a realizzare in modo simpatico lo spot in inglese, “napoletanizzato” in alcuni punti, hanno fatto di più: attraverso un riquadro inserito nel video, hanno usato la comunicazione che si usa anche nei telegiornali, per informare le persone sorde, ossia hanno utilizzato la Lingua dei Segni Italiana (LIS). Nel loro filmato hanno inteso evidenziare come la dieta mediterranea (Riconosciuta come patrimonio dell’UNESCO), sia un modello alimentare salutare e sostenibile, basato su alimenti di origine vegetale, olio d’oliva, cereali integrali, frutta e verdura, tipico dei paesi affacciati sul Mediterraneo.

Gli allievi della IID che hanno partecipato e creato lo spot vincitore sono: Virginia Liberti, Mom; Giuseppe D’Aiuto, Dad; Francesca Andreola, Son; Nunzia Capasso, Tourist guide; Angelo Belardo, Fishmonger; Anna Bencivenga, Restarateur; Mario Capasso, Cook; Pasquale Foggia, Wraiter; Cristian Cimmino, extra; Virginia Liberti, Video Editor;Francesca Lettieri, Screen Writer: Walter D’Agostino, Screen Writer; Giuseppe D’Aiuto, Screen Writer; Ludovica Del Fato, Director; Flavia Papaccioli, Director; Crescenzo Barra, Set Designer; Davide Capasso, Set Designer; Giulia Del Fato Set Desogner, Elena Peccia, Asl;

La Scuola Sec. di I grado “M. Stanzione”, nasce negli anni sessanta per rispondere alle crescenti esigenze educative del territorio e prende il nome dall’illustre pittore Massimo Stanzione.La prima sede era sita in via Bartolomeo Capasso, nei pressi della stazione centrale.

La Dirigente scolastica é la dr. Anna Molaro. Si tratta di un istituto molto moderno ed attrezzato, dotato di proiettori, lavagne o monitor interattivi in tutte le classi. Conta 740 alunni, divisi in 32 classi ed è provvisto di ambienti didattici innovativi caratterizzati dalle seguenti tematiche: robotica e automazione Making, modellazione e stampa 3D e 4D, Aula polifunzionale. Le biblioteche della scuola sono inserite nel sistema bibliotecario nazionale (SBN)*, testi in versione digitale catalogati: da 1 a 50.

La città benedettina di Frattamaggiore, in cui la scuola opera, é situata a 15 Km a nord di Napoli e costituisce un’unica conurbazione, senza soluzione di continuità, con i comuni confinanti.

Ricordiamo alcuni dei progetti della scuola:

Partecipazione progetto scientifico per ricerca sugli adolescenti

L’obiettivo dello studio è di sviluppare i dati normativi per validare la Brief International Cognitive Assessment for Multiple Sclerosis (BICAMS).

Concerto di Natale. Fiaccolata contro la violenza di genere. Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Festa dell’albero. Tappa finale della staffetta dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – San Giorgio a Cremano.

Giochi matematici d’autunno 2023 Università Bocconi, Staffetta dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – VII Edizione. Insegnare in maniera semplice ed efficace le basi scientifico-culturali dell’informatica. Premio Giogiò. I giovani e la musica come strumento di inclusione e crescita sociale: un’esperienza operativa. In memoria di Giovanbattista Cutolo. Talenti liberi al Durante. Customer Satisfacion. Lavoro degli alunni classe 1^F sulla creatività e presentazione in lingua straniera. E tanto altro.

I migliori auguri alla Scuola Sec. di I grado “M. Stanzione”, alla preside ed al personale scolastico, in particolare agli insegnanti della Seconda D, per il lavoro svolto.

Bianca Fasano, giornalista e scrittrice.