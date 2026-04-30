Sperone, Ermal Meta in concerto per Sant’Elia: grande colpo del Comitato Festa

SPERONE – Sarà Ermal Meta il protagonista musicale dei festeggiamenti in onore di Sant’Elia Profeta. Il cantautore salirà sul palco di Piazza Mercato il prossimo 23 luglio 2026, regalando alla comunità uno degli eventi più attesi dell’estate.

Un risultato importante, frutto del lavoro del Comitato Festa, presieduto da Antonio Solombrino, giunto al suo secondo anno alla guida dell’organizzazione. Grazie all’impegno costante e alla collaborazione di un gruppo affiatato, composto anche da tanti giovani, il comitato è riuscito a portare a Sperone un artista di primo piano del panorama musicale italiano. Un segnale forte di crescita e rinnovamento, capace di coniugare tradizione religiosa e spettacolo di qualità.

Il Comitato Festa si conferma così una realtà dinamica e concreta, capace di programmare eventi di alto livello e di coinvolgere l’intera comunità, valorizzando allo stesso tempo il momento religioso e quello aggregativo.

Ermal Meta, tra i cantautori più apprezzati degli ultimi anni, è noto al grande pubblico per i suoi successi e per la partecipazione al Festival di Sanremo, che ha vinto nel 2018 insieme a Fabrizio Moro con il brano “Non mi avete fatto niente”. Artista raffinato e sensibile, Meta ha saputo conquistare il pubblico con testi profondi e melodie coinvolgenti, diventando una delle voci più riconoscibili della musica italiana contemporanea.

Il concerto del 23 luglio rappresenta dunque un appuntamento imperdibile, destinato ad attirare non solo i cittadini di Sperone ma anche tanti visitatori dai paesi limitrofi.

Una serata di musica, emozioni e partecipazione che renderà ancora più speciale la festa di Sant’Elia, confermando Sperone come punto di riferimento per gli eventi estivi in Irpinia.