Elezioni comunali 2026, Asl Avellino: medici nei comuni per certificazioni agli elettori impossibilitati

AVELLINO – In vista delle elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale ballottaggio previsto per il 7 e 8 giugno, l’Asl di Avellino ha ufficializzato la nomina dei dirigenti medici incaricati del rilascio delle certificazioni sanitarie per gli elettori fisicamente impossibilitati a votare.

La comunicazione, inviata ai sindaci e ai commissari straordinari dei comuni interessati, segue le indicazioni della Prefettura e stabilisce modalità e tempistiche per ottenere i certificati medico-legali.

Quando richiedere le certificazioni

Le certificazioni potranno essere richieste nei giorni:

* giovedì 21 maggio

* venerdì 22 maggio

* sabato 23 maggio

dalle ore 9:00 alle ore 11:00, esclusivamente presso la sede della U.O.S.D. di Medicina Legale in via Corso Europa 66 ad Avellino.

L’Asl invita i cittadini interessati ad affrettarsi nella richiesta, evidenziando anche una carenza di personale e la necessità di rispettare gli orari indicati.

Voto domiciliare

Per il voto domiciliare, una volta raccolte le istanze nei tempi previsti, saranno effettuate le visite direttamente presso le abitazioni degli elettori. Le richieste presentate oltre i termini stabiliti non saranno accolte.

I comuni interessati

Il servizio sarà garantito nei seguenti comuni:

Andretta, Ariano Irpino, Avellino, Calitri, Castelfranci, Cervinara, Guardia Lombardi, Luogosano, Prata di Principato Ultra, Quadrelle, Quindici, San Mango sul Calore e Sorbo Serpico.

I dirigenti medici incaricati saranno presenti presso le sedi comunali nei giorni e negli orari stabiliti, come da calendario trasmesso alle amministrazioni.

Un servizio fondamentale

L’iniziativa ha l’obiettivo di garantire il diritto al voto anche ai cittadini con difficoltà fisiche, assicurando assistenza e supporto in una fase fondamentale della vita democratica.

L’Asl Avellino ribadisce l’importanza della collaborazione tra enti e cittadini per un corretto svolgimento delle operazioni elettorali.