Grosso incendio al CIS di Nola: si teme per la qualità dell’aria

Nola (NA) – Un vasto incendio è divampato oggi nella zona industriale nolana esattamente al CIS di Nola e l’area commerciale di Boscofangone. Una densa colonna di fumo nero è visibile da chilometri di distanza, destando preoccupazione tra i residenti e i lavoratori della zona.

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate intorno alle 18, coinvolgendo uno o più capannoni. Al momento non è chiara la natura dei materiali coinvolti, motivo per cui le autorità hanno diramato un avviso precauzionale alla popolazione.

Le raccomandazioni alla popolazione

In attesa di conoscere maggiori dettagli sulla composizione dei fumi e sui rischi potenziali per la salute, i cittadini sono stati invitati a:

Tenere chiuse porte e finestre

Evitare di sostare all’aperto nelle aree circostanti

Prestare attenzione alla direzione del vento, che potrebbe trasportare fumi anche in aree più lontane dall’incendio

Non utilizzare impianti di areazione che prelevano aria esterna

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche le forze dell’ordine e le unità di protezione civile, mentre si attendono i rilievi dell’ARPAC per valutare l’impatto ambientale e la qualità dell’aria.

Situazione in evoluzione

Si raccomanda agli automobilisti di evitare l’area e di seguire percorsi alternativi.

Le autorità invitano la popolazione a seguire solo fonti ufficiali per aggiornamenti e comunicazioni di emergenza.

Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.