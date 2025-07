Giovane 16enne si toglie la vita con un colpo d’arma da fuoco

Una tragedia ha colpito nel pomeriggio la comunità di Marano, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe tolto la vita con un colpo di arma da fuoco all’interno dell’abitazione familiare situata in via Gioberti, non lontano dalla zona di San Rocco, una delle frazioni più popolose del comune.

A quanto si apprende, l’arma utilizzata per il gesto estremo apparterrebbe al padre del ragazzo e risulterebbe regolarmente detenuta. Restano al momento ignote le motivazioni che avrebbero spinto l’adolescente a compiere un atto tanto drammatico. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Marano e i mezzi di soccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile.

L’area circostante l’abitazione è stata temporaneamente isolata per consentire i rilievi del caso e garantire il riserbo necessario in una situazione così delicata. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire con precisione l’accaduto, ascoltando familiari e persone vicine al ragazzo.

L’intera comunità locale è sotto shock. In attesa di ulteriori elementi, prevale il cordoglio e il silenzio, nel rispetto del dolore della famiglia colpita da una perdita così lacerante.