A San Paolo Belsito  “La Corrida” con tanti ospiti .  Divertimento  ed emozioni assicurate 

L’oratorio della Parrocchia S. Paolo Eremita e SS. Epifania di San Paolo Bel Sito si prepara a vivere una serata di pura allegria e talento con “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio!”, in programma venerdì 10 luglio alle ore 20.00.

Un evento che promette emozioni, risate e tanta partecipazione popolare, nel segno della tradizione e dello spettacolo. A condurre la serata sarà condotta da Angelo Iannelli, attore e ambasciatore del sorriso, affiancato da :Ludovica Cerracchio e Francesca Nastro, che porteranno sul palco fascino e freschezza.

Ospite d’onore sarà il cantante Mario Conte, voce amatissima del panorama musicale campano, pronto a regalare al pubblico momenti di grande coinvolgimento. Numerosi concorrenti hanno già aderito con entusiasmo, portando in scena performance di canto, ballo, comicità e improvvisazione.

Non mancheranno ospiti a sorpresa, pronti a rendere la serata ancora più vivace e indimenticabile .”La Corrida” si conferma un appuntamento imperdibile per chi ama il divertimento genuino e la condivisione, nel cuore della comunità di San Paolo Bel Sito.