Cibo, cultura popolare e musica: arrivano le Notti Gialle Appuntamento a Sant’Angelo dei Lombardi il 2 e il 3 agosto

Cibo, tradizioni, cultura popolare e tanta musica: a Sant’Angelo dei Lombardi arrivano le Notti Gialle. Appuntamento sabato 2 e domenica 3 agosto a partire dalle ore 20.00 in piazza «Francesco de Sanctis» per godere delle eccellenze del panorama agroalimentare irpino.

La manifestazione, promossa dalla federazione provinciale di Coldiretti Avellino, vedrà la partecipazione delle aziende che aderiscono a Campagna Amica. Agli stand non solo sarà possibile acquistare prodotti da asporto e assaporare le prelibatezze dello street food contadino, ma anche interagire con gli agricoltori per conoscere le storie che si celano dietro ad ogni prodotto, dietro ad ogni piatto.

Nell’anno in cui la cucina italiana è stata candidata al riconoscimento di patrimonio immateriale dell’Unesco, la Coldiretti Avellino ha deciso di rilanciare ritenendo che la cucina e, in generale, il cibo siano frutto delle sapienti mani degli agricoltori, custodi della terra, delle tradizioni e della bellezza dei territori. Per Coldiretti la valorizzazione del territorio parte necessariamente dalla consapevolezza diffusa del patrimonio di valori ereditati dalle generazioni precedenti e l’appuntamento di Sant’Angelo dei Lombardi rappresenterà l’occasione per riscoprire quei valori attraverso la condivisione delle meraviglie enogastronomiche d’Irpinia.