Forino (Av): Ultimi Preparativi per il Gran Carnevale Forinese. Primo Appuntamento Sabato 14 Febbraio

Siamo davvero agli sgoccioli e tutto sembra ormai pronto per il Carnevale Forinese – Petrurese appuntamento che ormai da decenni anima il periodo” più pazzo dell’ anno ” . Un Carnevale che cala la sua antica magia nel “Ballo O’Ntreccio” tipica danza processionale d’origine contadina dove i danzatori, suddivisi per cosa , eseguivano ed eseguono diverse gallerie e girotondi utilizzando dei cerchi fatti con i rami delle viti o di un nocciolo (‘ntreccio). Ancor’ oggi vengono intrecciati una serie di cerchi decorati con nastri variopinti. Il rapido movimento dei cerchi, la precisione, gli intrecci e le gallerie create dai ballerini, rendono questa danza di grande effetto e parecchio scenografica. Gli strumenti utilizzati sono la ciaramella, la grancassa, il rullante, i piattini e la fisarmonica.

Ma nel corso degli anni il Carnevale Forinese si è andato arricchendo anche di altre spettacolarità come i ” Mestieri del Carnevale” e nell’ ultimo quinquennio dei carri allegorici. Diverse sono ormai le Associazioni che contribuiscono e si prodigano per l’ organizzazione e la buona riuscita dell’ evento come anche il Comune di Forino con il suo Patrocinio.

Tra queste: : il Gruppo Folk Ballo O’Ntreccio, l’Associazione Lupetti Petruresi, l’Associzione O’ Vic’ Re’ Monache, l’Associazione Forino Beach, l’Associazione Professional Dance, l’Associazione Area Danza, l’Associazione Libertas Forino e gli Amici di Contrada.

Un’occasione da sempre imperdibile per vivere il Carnevale tra colori, musica e tradizioni che coinvolge la Comunità e persone provenienti da paesi viciniori. L’iniziativa si colloca al centro della riflessione la particolarità della Festa di Carnevale. Essa è una espressione tipica del popolo nella sua accezione alta e positiva. Il popolo inteso come comunità che genera valori e conoscenza condivisa. Il Carnevale è una occasione ludica che tuttavia ha un significato culturale perché riesce a dare forma ad una comunità a darle radici e a offrirle una prospettiva . Il programma si svolgerà in diversi eventi ricchi di tradizione e divertimento. Un programma molto intenso e variegato quello di quest’ anno. S parte

Sabato 14 febbraio con la “Grande Apertura” a Forino – ore 14:00 Partenza: via Annunziata.

Si prosegue Domenica 15 febbraio a Celzi – ore 10:00

Partenza: rotonda Celzi (S.P. 88)

Sempre Domenica appuntamento a Petruro – ore 14:00 Partenza: via Monastero.

Altri appuntamenti sono Martedì 17 febbraio giorno di Carnevale a Forino – ore 10:00 Partenza: via Annunziata. Nel pomeriggio a Petruro – ore 14:00

Partenza: via Monastero

con la partecipazione – Gruppo Folk “Ballo. ’Ntreccio” e la “Mascherata” – I Tarantellati di Volturara – Li Squacqualacchiun di Teora. Nuovamente Domenica 22 febbraio con il Gran Finale

Forino – ore 10:00 Partenza: via Annunziata per chiudere in bellezza la “bella e pazza” kermesse carnevalesca . Daniele Biondi