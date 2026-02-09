Grottaminarda, il Comune esprime cordoglio al Prefetto di Avellino per la scomparsa della madre

GROTTAMINARDA – Cordoglio e partecipazione da parte dell’Amministrazione comunale di Comune di Grottaminarda per il grave lutto che ha colpito il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, per la scomparsa della cara madre.

Il Sindaco Marcantonio Spera, insieme all’Amministrazione e all’intero Consiglio comunale, ha voluto esprimere pubblicamente il più profondo cordoglio, manifestando vicinanza e solidarietà alla dottoressa Riflesso e ai suoi familiari in un momento di grande dolore personale.

«L’intera comunità di Grottaminarda – si legge nel messaggio ufficiale – si stringe con sincera partecipazione al Prefetto, condividendo il dolore per una perdita che tocca nel profondo gli affetti più cari». Parole che testimoniano il rispetto istituzionale e umano nei confronti di una figura che, nel suo ruolo, rappresenta lo Stato sul territorio.

Un gesto di vicinanza sentito e composto, che ribadisce il legame tra le istituzioni e il valore della solidarietà nei momenti più difficili.