“Fiesta – Perché Restare” torna a Montemiletto il 14 e 15 giugno: due giorni di festa, musica, intrattenimento e riflessione

Questa mattina, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di “Fiesta – Perché Restare”, l’evento in programma sabato 14 e domenica 15 giugno 2025 a Montemiletto.

Un progetto nato da un’idea semplice e spontanea, cresciuto anno dopo anno grazie all’entusiasmo della comunità ed al lavoro della Pro Loco Mons Militum, che ne cura l’organizzazione. La manifestazione è diventata un appuntamento atteso, capace di parlare ai giovani, alle famiglie, a chi è rimasto e a chi torna. Il messaggio che guida la festa è chiaro: restare è una possibilità concreta, una scelta consapevole. Valorizzare il territorio, costruire legami, riscoprire il senso di appartenenza: questo l’obiettivo della due giorni.

L’evento propone un programma ampio e articolato: Sabato si parte nel pomeriggio con i tornei di beer pong, freccette e sitting volley, che animeranno Piazza IV Novembre sin dalle prime ore. Dalle 17:00 alle 20:00 spazio alle associazioni locali, protagoniste di esibizioni e attività negli stand dedicati.

La sera il palco si accende con la musica: si comincia con Malaffare, Speedy e I Duri da Battere, una scatenata cover band degli 883, per poi continuare a ballare sotto le stelle con il DJ set di mezzanotte.

La domenica mattina si apre con un momento di riflessione: un salotto di discussione aperto a tutti che raccoglie testimonianze ed opinioni di enti che lavorano ogni giorno per la stessa mission: “restare” deve essere un’alternativa possibile e concreta. A seguire, il pranzo collettivo in piazza, rappresenta un’occasione per ritrovarsi attorno a un tavolo e condividere storie, sapori e idee.

Nel pomeriggio tornano i tornei, con calcio tennis e calcio balilla, mentre le associazioni locali continueranno ad animare la piazza fino alle 20:00. La serata si chiude in musica con i concerti dei B’alleria e dei Free Rolling, seguiti dall’ultimo DJ set di questi intensi due giorni.

Per tutta la durata dell’evento saranno attivi stand gastronomici con arrosti, fritti, dolci, birra alla spina e bibite, per accompagnare la festa con gusto e convivialità. Due giorni pensati per incontrarsi, vivere il paese, riscoprirne il valore autentico. L’ingresso è libero ed è richiesta la prenotazione per il pranzo in piazza e la registrazione ai tornei, per facilitare l’organizzazione. Per informazioni, aggiornamenti e iscrizioni è possibile consultare i canali social della Pro Loco Mons Militum.

Un ringraziamento speciale va all’Amministrazione Comunale di Montemiletto per il prezioso patrocinio e il continuo sostegno, fondamentali per la riuscita di questo evento.