Forino (Av): Ritorna il problema dei fumi e dell’aria irrespirabile

Come ogni anno, anche in questo periodo è tornata la classica raccolta delle nocciole. Accade a Forino, come in tanti altri territori della nostra provincia. Ma nella terra dei Sette Colli — non sappiamo se accada anche altrove — il territorio si ritrova puntualmente a fare i conti con una seria problematica: l’abbruciamento dei residui vegetali o, come in questi giorni, l’emissione di nocive polveri sottili.

La situazione, già da ora, appare a dir poco sconfortante: Forino è avvolta da nubi tossiche, certamente poco salutari per tutti e in particolar modo per anziani e bambini. È un quadro che rasenta l’assurdo: ogni anno, nello stesso periodo, il territorio si trasforma in una ciminiera a cielo aperto, dove caligine, fumi e polveri sottili dominano l’atmosfera.

Un paradosso inaccettabile, un aerosol nocivo e deleterio che — nonostante le proteste di molti cittadini — continua a tenere in ostaggio un’intera popolazione.

A differenza di altri comuni della provincia, la situazione a Forino è ancora più grave a causa della sua conformazione geografica: il paese è situato in una conca circondata da montagne, e questo, soprattutto nel pomeriggio e durante la notte, accentua il problema. L’aria, stagnante e satura di fumi, diventa irrespirabile.

