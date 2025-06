Incidente a Sperone sulla Statale 7 bis: le condizioni dei due minorenni coinvolti.

Restano gravi le condizioni di uno dei due giovanissimi coinvolti nel violento incidente stradale avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 giugno sulla Strada Statale 7 bis, nel territorio comunale di Sperone. I due minorenni, entrambi del nolano, erano a bordo di una moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati con un’autovettura nei pressi di un incrocio.

L’impatto, particolarmente violento, ha provocato gravi lesioni al giovanissimo residente a Roccarainola, che è stato immediatamente trasportato d’urgenza all’ospedale “Moscati” di Avellino, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nel corso della notte. I medici si sono riservati la prognosi, vista la complessità delle lesioni riportate in diverse parti del corpo.

Il secondo giovane, anch’egli minorenne, avrebbe riportato ferite meno gravi, ma è stato comunque sottoposto a controlli medici per escludere complicazioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Baiano, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di una mancata precedenza all’incrocio.

L’intera comunità mandamentale e dell’area nolana è sotto shock e si stringe attorno alle famiglie dei due ragazzi, con l’auspicio che il giovane ferito in modo più serio possa superare le prossime ore critiche.