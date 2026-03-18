EPISTÉMÈ, NON DOXA” – AD AVELLINO UN DIBATTITO SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE E L’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA.

Giovedì 19 marzo 2026, presso la Sala Blu del Carcere Borbonico “C. De Mita” di Avellino, avrà luogo la conferenza promossa da Tempi Nuovi Popolari Uniti Avellino, dalla Camera Penale Irpina e dal Comitato Irpino per il SI, con il patrocinio della Provincia di Avellino.

L’evento, mettendo a confronto esperienze che vengono dal mondo forense (avvocatura e magistratura), passando per il mondo politico e delle Istituzioni, affronta uno dei nodi più delicati del dibattito politico-istituzionale italiano: la riforma costituzionale Nordio sulla Magistratura, il punto d’arrivo di un progetto che le forze riformiste (popolari, radicali, liberali e socialisti), dalla Costituente in poi e nelle sue diverse fasi, hanno sempre perseguito e sul quale siamo chiamati ad esprimerci con lo strumento Referendario.

Come Tempi Nuovi – Popolari Uniti riteniamo che, con il referendum, vi sia la possibilità concreta di finalmente superare ogni residuo del processo inquisitorio, voluto dal regime fascista, per realizzarsi, attraverso la separazione delle carriere, l’equidistanza soggettiva del giudice rispetto ad accusa e difesa, e quindi pienamente il processo accusatorio, voluto questo in primis dal compianto ministro Vassalli, eroe della resistenza, e al quale diede un non irrilevante contributo anche l’On Gargani.

Questo il programma:

L’incontro sarà introdotto e moderato dall’Avv. Amerigo Festa, Presidente di Tempi Nuovi Popolari Uniti Avellino.

I saluti istituzionali saranno portati da:

Avv. Gaetano Aufiero, Presidente della Camera Penale Irpina

Avv. Giuseppe Vetrano, del Comitato Giuliano Vassalli

Dr. Bruno Gambardella, del Coordinamento Irpino Comitati per il Sì.

In collegamento in videoconferenza, parteciperà On. Pina Picierno, Vice Presidente del Parlamento Europeo, per un intervento sulle prospettive europee in materia di indipendenza giudiziaria.

Seguiranno gli interventi del dibattito:

la Dott.ssa Natalia Ceccarelli, Consigliere presso la Corte d’Appello di Napoli e membro del Comitato Direttivo Centrale ANM

l’Avv. Luigi Petrillo, Direttivo Camera Penale Irpina

l’Avv. Giandomenico Caiazza, Presidente Nazionale del Comitato “Sì Separa”

A conclusione dei lavori, l’intervento di On. Giuseppe Gargani, Presidente dell’Associazione Nazionale Ex Parlamentari.

Ci sarà la possibilità di seguire la diretta del convegno sulla Pagina Facebook Tempi Nuovi – Popolari Uniti.

Coordinamento Provinciale “Tempi Nuovi – Popolari Uniti”

Amerigo Festa Presidente Provinciale

Giuseppe Vecchione Coordinatore Provinciale dx