Quadrelle, il ricordo delle vittime del Covid: “La memoria è una guida per il futuro”

Il 18 marzo la cerimonia per la Giornata nazionale. Il sindaco Simone Rozza: «Non dimenticheremo mai»

QUADRELLE — Una giornata di silenzio, memoria e riflessione. Anche il Comune di Quadrelle ha celebrato il 18 marzo la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, istituita per ricordare le migliaia di persone scomparse durante la pandemia.

Un momento sobrio, partecipato, nel segno della comunità. L’amministrazione comunale ha promosso un’iniziativa simbolica, coinvolgendo cittadini, istituzioni e realtà associative del territorio. Un’occasione per fermarsi, guardarsi indietro e riflettere su una delle pagine più dolorose della storia recente.

Il ricordo e il significato

La ricorrenza non è soltanto commemorazione. È anche un invito alla responsabilità. La pandemia ha lasciato ferite profonde, ma ha anche mostrato la capacità di resistenza e solidarietà delle comunità locali.

A Quadrelle, il ricordo delle vittime si intreccia con la volontà di costruire un futuro più consapevole, capace di affrontare nuove sfide senza dimenticare quanto accaduto.

Le parole del sindaco

Nel corso della giornata, il sindaco, prof. Simone Rozza, ha affidato a una dichiarazione istituzionale il senso della commemorazione, con toni solenni e misurati:

«Oggi non è soltanto una data. È una memoria viva che appartiene a tutti noi.

Ricordiamo ogni vita spezzata e ogni famiglia segnata da quel dolore.

Quadrelle non dimentica.

Ma il ricordo non basta: deve trasformarsi in responsabilità.

Costruire una comunità più forte, più attenta, più unita è il modo più autentico per onorare chi non c’è più.

La memoria, oggi, è il fondamento del nostro domani»

Una memoria condivisa

La giornata del 18 marzo si conferma così un appuntamento centrale anche per le realtà locali. Non solo un rito, ma un impegno civile. Perché, come ricordato durante la commemorazione, la memoria collettiva resta uno strumento essenziale per dare senso al passato e orientare il futuro.