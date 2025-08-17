Elezioni Regionali in Campania, cambio di data: si voterà il 16 e 17 novembre

Colpo di scena nel calendario politico campano. Con ogni probabilità le prossime Elezioni Regionali in Campania si terranno domenica 16 e lunedì 17 novembre 2025, una settimana prima rispetto al 23 e 24 novembre, date inizialmente indicate dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

La scelta di anticipare l’appuntamento elettorale di sette giorni non è solo una questione organizzativa: il nuovo calendario potrebbe favorire una sorta di election day nazionale, visto che anche Veneto e Puglia stanno valutando di accorpare le proprie consultazioni nello stesso fine settimana.

Liste e candidati: si parte dal 18 ottobre

Il cambio di data avrà effetti immediati anche sulla tabella di marcia per i partiti e le coalizioni. Il termine per il deposito delle liste dei candidati alla Presidenza della Regione e al Consiglio Regionale è fissato infatti per sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025.

Un mese di campagna elettorale serrata, dunque, separerà la presentazione ufficiale dei nomi dall’apertura delle urne.

Attesa per il decreto di indizione

Il quadro sarà formalizzato con il decreto di indizione delle elezioni, che il governatore De Luca dovrebbe firmare nella prima settimana di settembre. Tuttavia, secondo fonti vicine a Palazzo Santa Lucia, il presidente potrebbe attendere anche fino a metà mese, avvicinandosi al termine ultimo previsto per legge.

Una partita politica decisiva

La Campania si prepara a vivere una sfida ad alta tensione. Se da un lato De Luca resta il protagonista della scena politica regionale, dall’altro i partiti di centrodestra e Movimento 5 Stelle lavorano a definire strategie e alleanze in vista di una competizione che si annuncia incerta e combattuta.

Con il nuovo calendario ormai tracciato, l’autunno campano sarà scandito dai comizi e dalle strategie elettorali: il 16 e 17 novembre gli elettori avranno la parola definitiva sul futuro della Regione.