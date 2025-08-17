Altavilla Irpina, annullato il Palio dell’Anguria 2025

La Pro Loco: “Troppa scarsa partecipazione al corteo storico”

ALTAVILLA IRPINA – Niente Palio dell’Anguria per l’estate 2025. La Pro Loco altavillese, con una nota diffusa oggi, 17 agosto, agli organi di stampa, ha annunciato l’annullamento della manifestazione, spiegando che «la scarsa partecipazione al corteo storico rievocativo della venuta di Costanza di Chiaromonte non avrebbe garantito un corteo adeguato al tono di una manifestazione pluridecennale».

Una decisione che arriva con amarezza, perché il Palio dell’Anguria è da tempo uno degli eventi più attesi nel calendario estivo altavillese, capace di unire rievocazione storica, folklore e momenti di socialità. Quest’anno, tuttavia, l’assenza di un numero sufficiente di figuranti e di adesioni ha reso inevitabile lo stop.

Il corteo, dedicato a ricordare l’arrivo di Costanza di Chiaromonte – figura centrale nella storia del borgo – rappresenta da sempre il cuore della manifestazione. Senza una cornice adeguata, la Pro Loco ha preferito fermarsi, rinviando così l’appuntamento al prossimo anno.

Per il paese e per i tanti visitatori abituali resta dunque un vuoto nell’estate altavillese. Con una certezza: la tradizione del Palio dell’Anguria non si spegne, ma per quest’anno dovrà attendere tempi migliori.