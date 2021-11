Ecco come cambia il codice della strada: monopattini, parcheggi, multe: ecco le regole che entrano in vigore da mercoledì

Ci sono nuove regole per i monopattini, sanzioni più severe per chi occupa posti riservati ai disabili, foglio rosa più lungo. Sono alcune delle nuove norme del Codice della strada introdotte con il dl Infrastrutture che entrano in vigore mercoledì. Non c’è stata invece la stretta per l’uso del telefono al volante.

DISABILI. Chi è munito del contrassegno potrà parcheggiare gratis nelle aree di sosta a pagamento (fino ad oggi la gratuità era decisa dai comuni). Raddoppia la multa per chi occupa gli stalli riservati ai disabili (e sei punti decurtati dalla patente).

PARCHEGGI ROSA. Previsti stalli dedicati alle donne incinte e ai genitori con figli fino a due anni (dovranno avere un contrassegno speciale).

NEOPATENTATI. Nel primo anno dal conseguimento della patente potranno guidare auto di potenza massima pari a 70kW (95 CV) solo se con loro c’è una a persona con meno di 65 anni patentato da più di 10. Passano da due a tre i tentativi ammessi per l’esame di teoria, il foglio rosa è esteso da 6 a 12 mesi.

CELLULARE. Non è passata la norma che prevedeva sospensione della patente e supermulte per chi usa il telefonino mentre guida. Semplicemente si è allargato l’elenco dei dispositivi vietati aggiungendo computer, tablet e “ogni dispositivo che comporti anche solo temporaneamente l’allontanamento della mani dal volante”.

MONOPATTINI. Dal 1° luglio 2022 dovranno avere frecce e stop. I mezzi già in circolazione dovranno adeguarsi dal 1° gennaio 2024. La velocità massima viene ridotta da 25 a 20 km/h nelle aree non pedonali (in quelle pedonali rimane di 6km/h). Vietato circolare sui marciapiedi e contromano. Per i mezzi a noleggio c’è l’obbligo di fotografia da scattare quando si lascia il mezzo (per evitare la sosta selvaggia). I Comuni dovranno individuare aree di sosta riservate.

adsense – Responsive – Post Articolo