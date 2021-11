Si invitano i possessori dei ticket NON CONSUMATI, per il servizio di refezione scolastica 2020-2021 terminato il 30 Giugno 2021, di recarsi presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Sperone per la loro sostituzione, a partire da oggi 08-11-2021 e fino al 26-11-2021 di Martedì o Giovedì, dalle ore 16:00 alle 17:30. Oltre tale data non si avrà più diritto alla loro sostituzione.

