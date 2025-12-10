Domicella e Avella in festa: Sabatino Menna compie 101 anni

Giornata di grande gioia oggi a Domicella e ad Avella, dove l’intere comunità si stringono attorno a Sabatino Menna, che taglia l’incredibile traguardo dei 101 anni. Nato il 10 dicembre 1924, Sabatino continua a rappresentare una figura amatissima e profondamente rispettata, esempio autentico di saggezza, dedizione e generosità.

Padre di sei figli – cinque femmine e un maschio – e punto di riferimento instancabile per tutta la sua famiglia, nonno Sabatino è da sempre il cuore pulsante di una numerosa e affettuosa discendenza che oggi conta nipoti, pronipoti e nuove generazioni cresciute nel segno dei valori che lui ha trasmesso.

Forte di un carattere temprato dalla vita e da anni di lavoro nei campi, dove ha prestato la sua opera con passione fino a ben oltre gli ottant’anni, Sabatino conserva ancora quello spirito concreto e genuino che lo ha accompagnato in ogni stagione della sua esistenza. Rimasto vedovo nel 2001, ha affrontato il dolore con dignità e coraggio, continuando a essere presenza stabile e rassicurante per i suoi cari.

Oggi, nella sua abitazione, Sabatino è circondato dall’abbraccio caloroso della sua grande famiglia: figli, nipoti, pronipoti e parenti sono giunti per onorare questo straordinario traguardo , sabato sarà grande festa per festeggiare un uomo che rappresenta un pezzo di storia della comunità domicellese.

Il paese intero si unisce agli auguri, celebrando non solo l’età raggiunta, ma soprattutto la ricchezza di una vita vissuta con umiltà, amore e profondo senso del dovere.

Buon 101° compleanno, Sabatino!

Che questo nuovo anno sia per te colmo di serenità, affetto e momenti preziosi insieme ai tuoi cari.