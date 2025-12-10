Napoli Fringe Festival: riparte oggi la rassegna della scena indipendente

Riparte oggi 10 dicembre la rassegna della scena indipendente a Napoli.

Il Napoli Fringe Festival è il progetto di punta del progetto Napoli2500 volto a celebrare i 2500 anni dalla fondazione della città.

Ecco le parole del sindaco Manfredi: “Rappresenta un’opportunità straordinaria per mettere in luce l’energia creativa del nostro territorio. Un festival capace di trasformare l’intera città in un palcoscenico diffuso, accogliendo progetti che fondono tradizione e innovazione”

Il festival prende esplicitamente ispirazione dal Fringe Festival di Edimburgo.

Danza, musica, letteratura, l’arte in tutte le sue forme ha investito la città quest’anno. Ma sarà dicembre il mese più significativo del progetto: il 21 infatti si celebrerà il compleanno di Napoli.

Riparte oggi la rassegna: il teatro Teder sarà il palco per lo spettacolo diretto da Antonella Stefanucci. Sarà possibile prendere parte allo spettacolo “Napoli si gira!” alle ore 20.30: una celebrazione del cinema napoletano da un’ottica giovane in collaborazione con Cinema Fiction.

Tra i protagonisti il giovanissimo Luigi Zeno, volto della produzione Rai Fiction & Cinema Fiction “La Promessa di Patrizio”, il film incentrato sull’oro olimpico Patrizio Oliva.

Ma questo è solo il primo di una interessante e imperdibile rassegna: iniziano le danze e i festeggiamenti per il compleanno più atteso dalla comunità!

Massari Sarah