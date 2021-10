Disastro Ambientale. A fuoco fabbrica ad Airola, immensa nube tossica invade i cieli tra le province di AV-NA-CE

Un maxi incendio si è sviluppato nel deposito di una fabbrica nell’area industriale di Airola. Una grossa nube nera invade il cielo della Valle Caudina ed è visibile a distanza anche in diversi centri limitrofi del casertano. Il vento di queste ore la spinge a chilometri di distanza addirittura è visibile in bassa Irpinia sui monti Avella e nell’area nolana. Squadre dei vigili del fuoco di Benevento e del distaccamento di Bonea sono a lavoro per cercare di arginare i danni.

