ALTA IRPINIA. Al via la prima tappa della road map di Irpinia Southworker 4.0

Al via la prima tappa della road map di Irpinia Southworker 4.0, progetto di comunità realizzato in seno al Bando Fermenti in Comune indetto dall’ANCI e cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale. I Comuni di Bisaccia e Andretta, della provincia di Avellino, saranno lieti di ospitare martedì 19 ottobre due eventi di divulgazione e promozione del progetto, al fine di diffondere le informazioni relative ai risultati e ai prodotti che si intende realizzare. Gli incontri si terranno rispettivamente presso il Castello Ducale di Bisaccia (Corso Romuleo) alle ore 16:30 e presso l’Auditorium comunale di Andretta (Largo Incoronatella) alle ore 18.30.

Si ricorda che il 4 ottobre 2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bisaccia, l’“Avviso di selezione di 30 giovani under 35 per la realizzazione di un percorso formativo/esperienziale finalizzato all’aggiudicazione di un premio in denaro per la costituzione di una Cooperativa Intercomunale”. Per la realizzazione dell’intervento è stato costituito un partenariato con Enti pubblici (Comuni di Andretta, Monteverde e Aquilonia), imprese (Projenia SCS e Incubatore SEI SRL) e associazioni del Terzo Settore (Sannioirpinia LAB APS) volto a contrastare il fenomeno di spopolamento giovanile nel territorio dell’Irpinia. L’intervento, come suggerito dal suo stesso nome, intende valorizzare il c.d. “south working” generato dalla pandemia da Covid-19 che ha riportato studenti e lavoratori del Mezzogiorno nei territori d’origine.

I 30 giovani selezionati intraprenderanno un percorso in modalità learning by doing in tema di marketing turistico e valorizzazione del patrimonio culturale; le attività dureranno 6 mesi fino ad aprile 2022 per un totale di 230 ore. Grazie ad una prima fase di formazione specialistica in tema di creazione di un’impresa cooperativa, management culturale e turistico, i partecipanti – affiancati da equipe di esperti – acquisiranno le conoscenze necessarie per accedere alle fasi progettuali successive. I giovani partecipanti, infatti, saranno suddivisi in team e dovranno sviluppare un’idea progettuale innovativa da candidare ad una CALL appositamente indetta dai partner di progetto. La migliore proposta si aggiudicherà un premio in denaro di € 22.500,00 per il lancio dell’impresa. Le altre idee presentate potranno comunque partecipare ad altri bandi di contributo o a programmi di finanziamento, come RESTO AL SUD di Invitalia Spa. Le ultime 120 ore di attività saranno dedicate all’accompagnamento dei ragazzi nella realizzazione della Cooperativa Intercomunale, ad uscite sul territorio e ad un laboratorio di videomaking e grafica.

Tra i requisiti dell’Avviso Pubblico è richiesta : un’età compresa fra i 18 e i 35 anni, essere residenti – o aver fatto richiesta di residenza – in uno dei Comuni di Bisaccia, Andretta, Aquilonia e Monteverde ed essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e/o di Laurea. Saranno valutate, altresì, le esperienze professionali nei settori oggetto dell’avviso, le esperienze in associazioni (anche di volontariato), le competenze informatiche e digitali, la conoscenza delle lingue straniere e lo status di NEET. Sulla base di questi requisiti aggiuntivi, un’apposita Commissione valutatrice stilerà una graduatoria di punteggio.

Le domande possono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2021!

Dopo Bisacci ed Andretta, la road map prevede altri due appuntamenti in data 25 ottobre, presso la Casa della cultura di Aquilonia e la sede del Comune di Monteverde, rispettivamente alle ore 16:00 e alle ore 18:00.

Si invitano i giovani del territorio a partecipare attivamente all’incontro informativo e di orientamento.

