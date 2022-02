Del Fes-Virtus Arechi Salerno. Benedetto: “In partita per tre quarti, non ci alleniamo insieme da prima di Natale”.

di Lucio Ianniciello

Incassa un’altra sconfitta la Del Fes, la quindicesima in 20 partite. Salerno prevale per 72-61, coach Benedetto fa un’ampia analisi: “Siamo stati in partita per più di tre quarti ma abbiamo perso la nostra tranquillità e condizione nei due quarti finali pur restando incollati alla partita tranne gli ultimi 3-4′ dove abbiamo perso completamente la pazienza e l’eccessivo nervosismo di qualche mio atleta ha danneggiato la squadra. Non abbiamo comunque la possibilità di allenarci insieme ormai da prima di Natale. Ci sono difficoltà oggettive, per questo la squadra non è costante nei 40′, perde lucidità. Ci è successo questo oggi, contro Ragusa, Bisceglie. È un problema importante, abbiamo subito 3 infortuni seri di cui uno escluso del tutto, Spizzichini, dal 23 dicembre è fuori dalle nostre rotazioni Marra. Abbiamo avuto problemi per allenarci in 10 fino a venerdì. Questa situazione ci porta a lavorare su Basile, Carida’, D’Andrea che pure hanno avuto delle problematiche. È un dato di fatto, mi prendo le responsabilità. Chi lavora di più è lo staff medico, noi come staff tecnico non abbiamo i numeri giusti. Il calo fisico è evidente”.

