Cucina italiana, prima al Mondo, patrimonio immateriale Unesco: La Delegazione di Nola dell’Accademia Italiana della Cucina, tra le attrici dello storico traguardo

Nola – C’è anche il preziosissimo e significativo contributo nello straordinario traguardo del riconoscimento della Cucina italiana, prima al mondo, quale patrimonio immateriale riconosciuto dall’Unesco. Ogni grande risultato conseguito è il frutto anche e soprattutto del lavoro costante e coerente, spesso poco conosciuto, di chi in tutti in questi anni, si è prodigato nella tutela e nella promozione di questo patrimonio culturale.

Tra quanti, in maniera determinante, hanno contribuito a tracciare questo cammino fruttuoso culminato nella proclamazione il 10 Dicembre, a Nuova Dehli da parte della Commissione UNESCO, vi è l’Accademia Italiana della Cucina, Istituto Culturale Italiano. Fondata il 29 luglio 1953, a Milano, da Orio Vergani, con un gruppo di prestigiosissimi esponenti della cultura, dell’industria e del giornalismo, l’Accademia Italiana della Cucina, dal 2003 Istituzione Culturale della Repubblica Italiana, ha lo scopo di tutelare le tradizioni della cucina italiana, di cui promuove e favorisce il miglioramento in Italia e all’estero. Attraverso il suo Centro Studi, le sue Delegazioni in Italia e nel Mondo, l’Accademia opera affinché siano promosse iniziative atte a diffondere una migliore conoscenza dei valori tradizionali della cucina italiana, che costituiscono la base per ogni concreta innovazione.

Oggi, l’Istituzione è guidata dal suo Presidente Nazionale, Paolo Petroni. Di grande impulso al conseguimento dei fini statutari dell’Accademia è il contributo offerto da sempre dalla Delegazione di Nola, rappresentata e diretta da Giuseppe de Martino, già Vice Presidente e Tesoriere Nazionale dell’Istituzione e tra i decani dell’organo istituzionale della Consulta della Accademia. Il suo, infatti, è da sempre stato un impegno appassionato e coerente, finalizzato alla valorizzazione della “civiltà della tavola italiana”, con numerosissime e significative iniziative – intraprese negli anni – che oggi costituiscono parte delle fondamenta di questa grande vittoria per il nostro Paese e per la sua Cucina.

“Oggi condividiamo – recita una nota stampa della Delegazione di Nola dell’Accademia – la grande gioia di essere parte attiva di questo grande risultato. Siamo al fianco del nostro Presidente Nazionale ed al suo straordinario lavoro”.