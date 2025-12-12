Sperone, sessantenne salvato dai vicini: era in casa da quattro giorni dopo un ictus

È rimasto chiuso nella propria abitazione per quattro giorni a seguito di un grave malore. Solo grazie all’allarme lanciato dai vicini di casa si è potuto intervenire in tempo per soccorrere un sessantenne residente al Corso Umberto , nel comune di Sperone.

Preoccupati dall’assenza prolungata dell’uomo, i residenti hanno allertato la Polizia Municipale di Sperone. Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato che la porta dell’abitazione era chiusa dall’interno, rendendo impossibile l’accesso.

È stato quindi richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Avellino, che hanno forzato la porta consentendo l’ingresso ai sanitari del 118. L’uomo è stato trovato in gravi condizioni: era stato colpito da un ictus.

Dopo le prime cure sul posto, il sessantenne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Avellino, dove è attualmente ricoverato nel reparto di neurologia.