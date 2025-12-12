Marzano di Nola, grande successo per la cena solidale organizzata dalla Pro Marzano in collaborazione con UNICEF

Venerdì 5 dicembre, presso la palestra comunale di Marzano di Nola, si è svolto un evento solidale che resterà a lungo nella memoria della comunità. Nell’ambito del programma di iniziative dedicate al Natale 2025, l’associazione culturale Pro Marzano, attiva sul territorio dal 2010, ha promosso – in partenariato con UNICEF – una cena di solidarietà che ha unito impegno civico, sensibilità sociale e spirito natalizio.

La serata ha registrato una partecipazione straordinaria, con oltre cento cittadini presenti, segno evidente della forte adesione della popolazione ai valori della solidarietà e della condivisione. A rappresentare l’amministrazione comunale è intervenuto il sindaco Francesco Addeo, che ha sostenuto con convinzione il progetto e formalizzato l’adesione del Comune al partenariato con UNICEF. A tessere i rapporti istituzionali è stato il dott. Raffaele Greco, già sindaco del paese, in qualità di referente della Pro Marzano.

A rappresentare UNICEF era presente la dott.ssa Tonia De Giuseppe, presidente provinciale di Avellino, che ha illustrato le finalità dell’organizzazione e il valore delle iniziative di sostegno rivolte all’infanzia più vulnerabile nel mondo.

Una cena all’insegna della generosità

Il menù è stato curato con grande professionalità da Vito e Giulio, della ditta Caribù, noti e apprezzati nel settore della ristorazione. Le pietanze sono state preparate con cura e passione, valorizzando prodotti locali e tradizioni gastronomiche del territorio.

Numerose aziende e attività commerciali della zona hanno contribuito con generosità all’evento, dimostrando un forte senso di appartenenza e solidarietà:

Supermercati Piccolo

Agriturismo Il Cerqueto

Pasticceria Plata

Ditta Biagio Nappi (Liveri)

Macelleria Annibale Damiano (Palma Campania)

Frutta e Verdura di Raffaele Crisci

Macelleria Ferrara

Azienda agricola F.lli Ariano

Il loro contributo ha reso possibile una serata di altissimo livello, rafforzando il legame tra cittadini, imprese e associazioni.

Una comunità che sa fare rete

Il successo dell’iniziativa è il risultato della perfetta organizzazione della Pro Marzano, che ancora una volta si conferma motore culturale e sociale del paese. Ma è anche la dimostrazione di quanto la comunità marzanese sappia unirsi attorno ai valori della solidarietà, dell’accoglienza e della condivisione.

Non a caso Marzano di Nola è conosciuta come Città Mariana, devota a Maria SS. dell’Abbondanza: un territorio in cui il concetto di “abbondanza” non è solo simbolico o religioso, ma si traduce in generosità concreta, spirito comunitario e attenzione verso chi è in difficoltà.

La cena solidale con UNICEF ne è stata l’ennesima conferma: un evento capace di unire cibo, cultura, beneficenza e calore umano, lasciando un segno profondo nella vita sociale del paese.