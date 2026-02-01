Corsi BLS-D: ottima partecipazione al Comune di Grottolella

Ieri, 31 gennaio 2026, presso il Comune di Grottolella, si è svolto il primo corso BLS-D per l’utilizzo del defibrillatore, con un’ottima partecipazione della cittadinanza.

Al corso hanno preso parte 19 persone, alle quali va il sincero ringraziamento dell’Amministrazione comunale: senza il loro entusiasmo e la loro disponibilità, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile.

Un ringraziamento speciale va alla Barbara Venezia e al Gaetano Bernardi per aver scelto la nostra comunità come sede dell’iniziativa e per aver creduto nel valore di questo progetto e nell’Amministrazione comunale.

Si ringraziano inoltre i collaboratori del Progetto GOL e i dipendenti comunali per la preziosa collaborazione organizzativa.

Come ribadito sia dal Sindaco Antonio Spiniello sia dal Vice Sindaco e Delegato alla Sanità Marco Grossi, l’iniziativa di ieri rappresenta un punto di partenza fondamentale: nei prossimi mesi l’obiettivo sarà quello di rendere Grottolella una comunità cardioprotetta, attraverso l’installazione di defibrillatori semiautomatici in diverse aree del territorio comunale, dal centro cittadino alle frazioni.