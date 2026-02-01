Tutti in maschera: a Frigento il Carnevale diventa creativo

Il Carnevale a Frigento si colora di fantasia e allegria con “Tutti in maschera”, il laboratorio creativo dedicato ai più piccoli, promosso dall’Associazione Turistica Pro Loco Frigentina in collaborazione con la Biblioteca Civica Can. Marciano De Leo e con il patrocinio del Comune di Frigento.
L’iniziativa, pensata per bambini dai 5 ai 10 anni, propone un laboratorio creativo a tema Carnevale, dove i partecipanti potranno divertirsi a realizzare maschere, decorazioni e piccoli capolavori colorati, dando libero sfogo all’immaginazione.
Sono previsti due appuntamenti:
- Martedì 10 febbraio, presso la sede della Pro Loco Frigentina, con doppio turno dalle 15:30 alle 17:00 e dalle 17:30 alle 19:00
- Mercoledì 11 febbraio, al Centro Sociale di Pila ai Piani, dalle 17:00 alle 18:30
Un’occasione speciale per vivere il Carnevale in modo creativo, socializzare e condividere momenti di spensieratezza all’insegna del gioco e dell’arte. L’organizzazione invita le famiglie a comunicare gentilmente la propria adesione per facilitare la gestione delle attività.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Pro Loco Frigento tramite i canali social o ai recapiti indicati.