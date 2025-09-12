Circumvesuviana :Le bugie hanno le gambe corte!

Pendolari Vesuviani, Legambiente e Federconsumatori

I pendolari vesuviani e le associazioni non si sono arresi. È bastata la pazienza, maturata in anni di attese e disagi, per smascherare le contraddizioni del management EAV.

Con un’ordinanza di servizio che prevede l’interruzione della tratta Torre Annunziata – Sorrento dal 15 al 22 settembre, nelle ore notturne (22:00 – 05:45) per lavori di manutenzione straordinaria, la stessa azienda smentisce se stessa.

Gli stessi dirigenti che avevano dichiarato pubblicamente – a stampa e TV – che i lavori di ammodernamento non potevano svolgersi di notte, oggi ammettono il contrario. Un vero e proprio bluff che cade miseramente.

Non era possibile sulla linea di Baiano, né su quelle di Poggiomarino e Sarno (dove si sono imposti mesi di chiusure e infiniti weekend di sospensioni), ma oggi, per la tratta di Sorrento, i lavori “improvvisamente” si possono fare di notte.

Il doppio standard è ormai evidente.

I pendolari hanno sempre chiesto buon senso: svolgere i lavori nelle ore notturne per non penalizzare migliaia di viaggiatori. La risposta era stata che la sicurezza non potevano deciderla i cittadini, ma solo EAV. Oggi, invece, è proprio EAV a smentirsi.

A questo si aggiunge il rammarico per i sindaci della linea di Baiano che, pur sollecitati dai cittadini e arrivati perfino a chiedere le dimissioni dei vertici EAV, si sono accontentati di qualche bus sostitutivo. Una scelta che non ha risolto nulla, anzi ha aggravato il traffico e l’inquinamento.

I comitati e le associazioni lo ripetono da tempo:

la chiusura della linea di Baiano è servita e serve solo a spostare treni e risorse sulla linea di Sorrento.

i disagi dei pendolari non sono stati né considerati né rispettati.

La discriminazione tra linee e territori è ormai lampante.

Dichiarazioni

• Enzo Ciniglio, portavoce comitato Facebook No al taglio dei treni della Circumvesuviana:

“Non abbiamo mai detto bugie, sono i fatti a darci ragione. È stata una scelta punitiva verso i pendolari della Baiano”.

• Salvatore Ferraro, portavoce comitato Facebook Circumvesuviana – EAV:

“Il bluff è stato smascherato: oggi EAV ammette che i lavori di notte si possono fare. La verità non si può più nascondere”.

• Marcello Fabbrocini, presidente comitato A. Cifariello Ottaviano:

“I cittadini hanno subito mesi di sacrifici per una scelta che oggi appare ingiustificabile e discriminatoria”.

• Salvatore Alaia, presidente comitato civico E(A)Vitiamolo Sperone:

“La nostra rabbia è incontenibile. Non accettiamo più prese in giro. I pendolari della Baiano sono stati trattati come cittadini di serie B. EAV deve chiedere scusa e restituire dignità ai viaggiatori che ogni giorno contribuiscono al servizio pubblico con sacrifici enormi”.

• Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania:

“Le scelte sbagliate si ripercuotono non solo sui pendolari, ma anche sull’ambiente. Più bus, più traffico, più inquinamento. Non è questa la mobilità sostenibile che serve alla Campania”.

• Giovanni Berritto, presidente Federconsumatori:

“I cittadini hanno diritto a un servizio efficiente e non a essere presi in giro. Pretendiamo risposte chiare e soluzioni concrete, non promesse puntualmente disattese”.

Pendolari, associazioni e cittadini uniti chiedono rispetto, trasparenza e pari dignità per tutte le linee della Circumvesuviana.