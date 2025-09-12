Cassano Irpino, corsa contro il tempo per riparare la condotta adduttrice

Cassano Irpino (Avellino) – Proseguono senza sosta gli interventi di riparazione alla condotta adduttrice che attraversa il territorio del Comune di Cassano Irpino. Sul posto sono al lavoro i tecnici di Acquedotto Campano e di Alto Calore Servizi Spa, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e ripristino della funzionalità idrica.

La condotta interessata rappresenta un’infrastruttura strategica per l’approvvigionamento idrico di diversi comuni irpini e campani. L’interruzione, dovuta a una rottura improvvisa, ha reso necessario un intervento tempestivo al fine di ridurre al minimo i disagi per la popolazione.

Secondo quanto riferito dalle società coinvolte, i lavori si presentano complessi e richiederanno ancora alcune ore di attività sul campo, con l’impiego di mezzi meccanici e strumentazioni specialistiche.

Le operazioni, accompagnate da rilievi tecnici e verifiche di sicurezza, proseguono anche in queste ore. Intanto, gli enti gestori hanno rassicurato i cittadini: “Massimo impegno per garantire il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile”.

L’evoluzione della situazione sarà monitorata costantemente, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sui tempi di conclusione dei lavori e sul pieno ripristino del servizio idrico.