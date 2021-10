CICCIANO. Segnaletica e video-sorveglianza al servizio dei cittadini.

A Cicciano si sta procedendo a ripristinare e ad aggiungere segnaletica orizzontale. In questi giorni sono stati rifatti 16 stop e alcune strisce pedonali. In Corso Garibaldi hanno cominciato con gli attraversamenti pedonali di nuova generazione che saranno quattro in tutto. Previsti invece per la prossima settimana i lavori di rifacimento della segnaletica su via caserta dove è prevista l’installazione anche di due dossi. Sempre dalla prossima settimana saranno avviate le attività di sorvolo con drone per la mappatura dei siti da bonificare. Davanti alle scuole saranno apposte nuove tipologie di segnali sull’asfalto, mente su via Rocca sarà installata la segnaletica luminosa. Stessa cosa prevista per Corso Garibaldi e Incrocio Via Nola. Inoltre sono in arrivo le nuove auto da dare in dotazione alla polizia locale e sempre nell’ottica della tutela dei cittadini, è stata finalmente appaltata la realizzazione di una centrale di video sorveglianza.

A tal proposito il sindaco Giovanni Corrado ha rilasciato questa dichiarazione:

“Sono estremamente soddisfatto di quanto stiamo facendo e con l’occasione voglio ringraziare il Comandante De Sena e il consigliere delegato Enza Capolongo per il lavoro svolto. Il lavoro di squadra paga sempre e se il gruppo è unito e si muove con sinergia ognuno nel proprio ambito, i risultati non possono che arrivare. Ovviamente la soddisfazione sta non solo nel portare a termine un lavoro ma soprattutto nel sapere di aver apportato delle migliorie alla nostra Cicciano”.

