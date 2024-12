CARBONARA DI NOLA: GRANDE ATTESA PER LA COMMEDIA TEATRALE “NON SONO UN GIGOLÒ”

Domenica 22 dicembre, alle ore 18:30, la Sala Teatrale Ss. Medici Cosma e Damiano di Carbonara di Nola ospiterà la brillante commedia “Non Sono un Gigolò”, una produzione che promette di far ridere e riflettere il pubblico. Lo spettacolo, scritto da Sasà Palumbo, è messo in scena dalla compagnia teatrale “Camomilla a Colazione”, in collaborazione con l’associazione “Gli Amici di Sempre” di Carbonara di Nola.

La commedia vede la partecipazione di un cast di attori di talento: Luigi Scafuro, Manuela Carifi, Gianfranco Santorelli, Felice D’Onofrio, Antonio La Manna, Maria D’Elia, Giusy La Manna, e Nicola Pandico, sotto la sapiente regia di Felice D’Onofrio. L’aspetto tecnico è curato con attenzione: le luci e l’audio sono affidati a Carmine La Manna, mentre trucco e costumi sono a cura di Emilia Carifi.

Un evento di successo premiato e apprezzato dal pubblico.

“Non Sono un Gigolò” non è solo una semplice commedia, ma una rappresentazione che ha già ricevuto importanti riconoscimenti nei festival teatrali. Lo spettacolo è stato insignito di numerosi premi, tra cui:

Miglior Spettacolo presso la Città di Casalnuovo, Paestum, e Salerno;

Premio G. Macchia di Trani;

Premio Giuseppe Amabile della Città di Sant’Arsenio;

Premio del Gradimento del Pubblico alla Città di Pagani.

Questi traguardi attestano il valore e la qualità dello spettacolo, che ha saputo conquistare critica e pubblico grazie a una sceneggiatura brillante e interpretazioni eccellenti.

Un’occasione per tutta la comunità.

Lo spettacolo rappresenta un’occasione per condividere momenti di allegria e cultura, rafforzando il senso di comunità. La scelta della Sala Teatrale Ss. Medici Cosma e Damiano come location contribuisce a creare un’atmosfera intima e accogliente, perfetta per un evento che si preannuncia indimenticabile.

Per maggiori informazioni sull’evento e sulla compagnia teatrale, è possibile visitare il sito ufficiale www.camomillaacolazione.it

Non perdete l’opportunità di vivere una serata all’insegna del divertimento e del teatro di qualità. Vi aspettiamo numerosi!