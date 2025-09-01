Campania, scatta l’allerta meteo gialla: temporali, grandine e fulmini in arrivo il 2 settembre

NAPOLI – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido per la giornata di domani, 2 settembre, dalle ore 9 alle 23.59.
L’allerta riguarda gran parte del territorio regionale, con l’esclusione soltanto delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).
Temporali improvvisi e rischio idrogeologico
Le precipitazioni previste saranno caratterizzate da rapidità di evoluzione e forte incertezza previsionale. Potranno verificarsi temporali anche intensi, accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento.
La Protezione Civile mette in guardia anche dal rischio idrogeologico con possibili:
• allagamenti in aree urbane e sotterranee,
• innalzamento dei corsi d’acqua,
• scorrimento di acqua piovana sulle strade,
• caduta di massi, smottamenti e frane.
Rischi aggiuntivi e raccomandazioni
A causa di fulmini, grandine e venti forti non si escludono danni a coperture, impianti e strutture esposte. Possibili anche ripercussioni sul moto ondoso e disagi per la circolazione.
La Regione ha chiesto ai Comuni interessati di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e predisporre tutte le misure di prevenzione previste dai piani di protezione civile.
Si raccomanda inoltre ai cittadini di:
• prestare attenzione nelle aree esposte al rischio di allagamenti e frane,
• evitare di sostare sotto alberi e strutture pericolanti durante i temporali,
• monitorare le condizioni meteo e seguire gli aggiornamenti della Sala Operativa Regionale.