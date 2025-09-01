Campania, scatta l’allerta meteo gialla: temporali, grandine e fulmini in arrivo il 2 settembre

NAPOLI – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido per la giornata di domani, 2 settembre, dalle ore 9 alle 23.59.

L’allerta riguarda gran parte del territorio regionale, con l’esclusione soltanto delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Temporali improvvisi e rischio idrogeologico

Le precipitazioni previste saranno caratterizzate da rapidità di evoluzione e forte incertezza previsionale. Potranno verificarsi temporali anche intensi, accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento.

La Protezione Civile mette in guardia anche dal rischio idrogeologico con possibili:

• allagamenti in aree urbane e sotterranee,

• innalzamento dei corsi d’acqua,

• scorrimento di acqua piovana sulle strade,

• caduta di massi, smottamenti e frane.

Rischi aggiuntivi e raccomandazioni

A causa di fulmini, grandine e venti forti non si escludono danni a coperture, impianti e strutture esposte. Possibili anche ripercussioni sul moto ondoso e disagi per la circolazione.

La Regione ha chiesto ai Comuni interessati di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e predisporre tutte le misure di prevenzione previste dai piani di protezione civile.

Si raccomanda inoltre ai cittadini di:

• prestare attenzione nelle aree esposte al rischio di allagamenti e frane,

• evitare di sostare sotto alberi e strutture pericolanti durante i temporali,

• monitorare le condizioni meteo e seguire gli aggiornamenti della Sala Operativa Regionale.