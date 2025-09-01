Quadrelle, giornata di prevenzione oncologica con le unità mobili dell’Asl

Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. È quella organizzata dal Comune di Quadrelle in collaborazione con l’Asl di Avellino, che il prossimo 7 settembre, dalle ore 9 alle 14 in via Municipio 10, metterà a disposizione dei cittadini le proprie unità mobili di screening oncologici.
L’iniziativa, nata su richiesta specifica dell’amministrazione comunale, rientra nel programma di prevenzione promosso dall’Asl ed è curata dalla dottoressa Patrizia Delli Gatti. Le prenotazioni possono essere effettuate contattando il numero indicato in locandina, gestito dall’infermiera Filomena Lombardi dell’ospedale.
Mammografie e Pap test gratuiti
Saranno due i servizi offerti gratuitamente alle donne residenti in provincia di Avellino:
• Mammografia per la fascia d’età 50-69 anni, attraverso l’Unità Mobile Screening Mammella.
• Pap test per la fascia d’età 25-64 anni, grazie all’Unità Mobile Screening Cervice Uterina.
Si tratta di controlli fondamentali, in grado di individuare precocemente eventuali patologie oncologiche e ridurre così i rischi per la salute.
La prevenzione come scelta di comunità
L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza di portare servizi di prevenzione direttamente sul territorio, soprattutto nei piccoli centri, rendendoli più accessibili alle cittadine. «È una risposta concreta ,spiegano dal Comune alla richiesta di maggiore attenzione verso la salute pubblica e il benessere della comunità».
L’iniziativa conferma il ruolo strategico delle campagne di screening come strumento di tutela collettiva e di educazione sanitaria: prevenire significa non solo curare meglio, ma anche vivere meglio.