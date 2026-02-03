CAMPANIA. Giovane 22enne uccisa a coltellate, ricercato un familiare

Una giovane donna di 22 anni è morta nel pomeriggio di oggi, 3 febbraio, dopo essere stata gravemente ferita con un’arma da taglio a Napoli Est. La vittima, Ilenia Musella, sarebbe stata colpita più volte in circostanze che restano ancora da chiarire.

La ragazza è arrivata in condizioni critiche al Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Betania di Ponticelli, trasportata da un’auto privata che si è allontanata subito dopo averla lasciata davanti alla struttura sanitaria. Nonostante i tentativi dei medici, la giovane è deceduta poco prima delle 17, durante il trasferimento o immediatamente dopo l’arrivo in ospedale.

Da un primo riscontro effettuato sul corpo, emergerebbe che la 22enne sarebbe stata raggiunta da diversi fendenti, in particolare alla schiena. L’aggressione, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuta nel rione Conocal, dove la giovane risiedeva, non lontano dalla sua abitazione.

Sul posto e in ospedale sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile e dall’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, insieme al commissariato di Ponticelli, sotto il coordinamento della Procura. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti all’aggressione.

In queste ore vengono ascoltate diverse persone tra familiari e conoscenti della vittima, mentre proseguono gli accertamenti per identificare chi abbia accompagnato la giovane in ospedale prima di allontanarsi. Le ricerche si concentrano su un familiare della ragazza, attualmente irreperibile, che viene attivamente cercato dalle forze dell’ordine.

La vicenda resta in evoluzione e ulteriori elementi sono attesi dalle indagini in corso.