Calcio Serie B, 4a giornata. Pazzesco Avellino, vince 3-4 a Carrara in dieci per più di un tempo

Di Lucio Ianniciello

Avellino da impazzire, vince 3-4 a Carrara con l’handicap dell’inferiorità numerica per più di un tempo. Botta e risposta nella prima frazione che si chiude sul 2-2. Poi Russo e Besaggio determinano il doppio vantaggio, il gol di Schiavi fissa il risultato finale. Tre punti di lotta, gruppo, tattica e tecnica. Terzo risultato utile consecutivo e seconda vittoria di fila.

Biancolino sceglie il 3-4-2-1. Tra i pali Iannarilli, in difesa Cancellotti, Simic ed Enrici; nel cuore della mediana Palmiero e Sounas, sulle fasce Missori e Cagnano; in attacco Insigne a sostegno di Biasci e Crespi. Carrarese col 3-5-2. Nemmeno 1′ di gioco e giallo a Simic per fallo su Hasa. Al 2′ Sekulov tira per gli apuani e la palla si perde sul fondo. L’Avellino fa breccia al 12′ nella difesa avversaria, cross di Cancellotti respinto e il tiro di Cagnano viene deviato in corner. Nel prosieguo la palombella di Palmiero costringe Bleve a smanacciare ancora in angolo. Al 16′ gol della Carrarese, spazio lasciato a Sekulov, cross basso per Abiuso e Iannarilli è battuto. Passano solo 2′ e l’Avellino pareggia, Sounas a Crespi, rasoterra chirurgico a inchiodare Bleve. Festeggiano i tifosi irpini allo stadio Dei Marmi. Al 21′ altro giallo per i lupi, ne fa le spese Enrici. Al 24′ rigore per i padroni di casa, fallo di Biasci su imperiale, il Var conferma e Cicconi trova l’angolo giusto, 2-1. Al 30′ si fa durissima per i lupi, espulso Enrici, altro giallo per fallo su Sekulov. I toscani ci provano con Bozhanaj, tiro a lato. Gli irpini non demordono e trovano il pari, Sounas mette in mezzo e Ruggeri, di testa, infila nella propria porta. Biancolino riequilibra la squadra, in inferiorità numerica, Fontanarosa e Besaggio per Simic e Insigne. Quattro i minuti di recupero, ci prova due volte Bouah, all’ultimo giro di lancette ci mette una pezza Cagnano.

Parte la ripresa e in campo c’è Russo al posto dell’ammonito Biasci. Sale subito in cattedra Iannarilli, gran parata sulla legnata di Cicconi. L’Avellino controbatte, Russo fallisce a tu per tu con Bleve ma era in fuorigioco. Al 52′ insidiosa la Carrese, sulla zuccata di Salamon il subentrato Arena non riesce a correggere sotto rete. Al 55′ Russo, ancora lui, fa il fenomeno, supera due avversari e batte Bleve. Avellino sul 2-3 in 10 contro 11. Gli uomini di Calabro reagiscono con Schiavi, Iannarilli si oppone al suo tentativo. Biancolino inserisce Manzi per Missori. Al 67′ Avellino da non credere, contropiede perfetto,Crespi attende l’accorrente Besaggio che non ha difficoltà a impallinare il portiere apuano, 2-4. Proprio Crespi rifiata al 72′, lo rimpiazza Lescano. Calabro risponde con Torregrossa per Bouah. All’81’ giunge il 3-4, affondo dei locali, Manzi respinge come può e Schiavi di piatto trova il pertugio esatto. L’Avellino è sul pezzo, Russo da buona posizione conclude in modo sbilenco, poi perde palla e Abiuso in area irpina cerca Arena che non ci arriva per un soffio. Un solo giro di lancette e miracolo di Iannarilli su Finotto da dentro l’area. Sei i minuti di recupero ma l’Avellino regge festeggiando con i suoi tanti tifosi al seguito.