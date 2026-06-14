SANT’Oggi. Domenica 14 giugno la chiesa festeggia sant’Eliseo profeta e san Metodio Siculo

14/06/2026 binews.it EVIDENZA, SANT'Oggi 0

SANT’Oggi. Domenica 14 giugno la chiesa festeggia sant’Eliseo profeta e san Metodio Siculo

SANT’Oggi. Domenica 14 giugno la chiesa festeggia sant’Eliseo profeta e san Metodio Siculo

a cura di don Riccardo Pecchia

Oggi 14 giugno si festeggia  Sant’Eliseo, profeta ebraico la cuiSANT’Oggi. Domenica 14 giugno la chiesa festeggia sant’Eliseo profeta e san Metodio Siculo vicenda è narrata nella Bibbia, Elia incontrò Eliseo che stava arando con dodici paia di buoi, lo raggiunse e gli pose il suo mantello sulle spalle, Eliseo comprese il significato del gesto, così Elia adottò Eliseo come un figlio e lo investì del suo ruolo profetico, Eliseo fu il principale discepolo di Elia, finché quest’ultimo non fu rapito in cielo, sopra un cocchio fiammeggiante.

 

SANT’Oggi. Domenica 14 giugno la chiesa festeggia sant’Eliseo profeta e san Metodio Siculo14 giugno: San Metodio Siculo, inviato giovane a Costantinopoli per gli studi in diritto, qualche anno dopo entrò in un monastero della Bitinia e si fece monaco, mentre era monaco, si recò a Roma dal papa Pasquale I per difendere il culto delle sacre immagini e, elevato all’episcopato quale patriarca di Costantinopoli, celebrò solennemente il trionfo della retta fede, ebbe un ruolo coraggioso nella sconfitta definitiva dell’iconoclastia e dimostrò un’immane forza di sopportazione durante la prigionia, Metodio argomentò a buon ragione che le statue o le icone costituiscono un aiuto alla devozione, un’eredità della tradizione ecclesiastica

SANT’Oggi. Domenica 14 giugno la chiesa festeggia sant’Eliseo profeta e san Metodio Siculo

 

SANT’Oggi. Domenica 14 giugno la chiesa festeggia sant’Eliseo profeta e san Metodio Siculo

SANT’Oggi. Domenica 14 giugno la chiesa festeggia sant’Eliseo profeta e san Metodio Siculo