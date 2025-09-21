METEO. 21 settembre: l’estate saluta, l’autunno arriva con un calo termico e piogge in arrivo

Ultimo giorno d’estate: oggi, 21 settembre, si chiude ufficialmente la stagione più calda dell’anno, che domani lascerà spazio all’autunno astronomico con l’equinozio. Ma già da queste ore il clima comincia a cambiare e i modelli meteo confermano che l’arrivo dell’autunno non sarà soltanto una questione di calendario.

In Campania e in gran parte del Sud, la giornata odierna è ancora caratterizzata da sole e temperature miti, con valori che si mantengono al di sopra delle medie stagionali. Un’ultima parentesi di bel tempo che segna la conclusione della stagione estiva.

Già da martedì 23 settembre, una perturbazione atlantica porterà i primi veri segnali autunnali:

Temperature in calo di 4-6 gradi , con valori più consoni al periodo.

Rovesci e temporali inizialmente al Nord, poi in estensione al Centro e successivamente anche al Sud.

Venti più freschi e maggiore instabilità atmosferica.

La Campania, dopo un fine settimana stabile, dovrà prepararsi a un progressivo peggioramento: tra martedì e giovedì sono attese piogge diffuse e possibili temporali sparsi, con un clima decisamente più autunnale.

Il passaggio stagionale sarà sancito domani dall’equinozio d’autunno, il momento in cui il giorno e la notte avranno la stessa durata. Da lì in avanti, le ore di luce inizieranno a diminuire sensibilmente, accompagnando il naturale ingresso nella stagione delle foglie rosse e dei primi freddi.

Chi ha in programma attività all’aperto nei prossimi giorni farebbe bene a controllare le previsioni aggiornate: l’autunno, quest’anno, non tarderà a mostrarsi con il suo volto più classico fatto di piogge, vento e aria frizzante.