Firelight, talento emergente della musica italiana: dal coro parrocchiale al successo con “L’amore non ha prezzo”

Città di Castello – Si chiama Riccardo Ricci, ma nel mondo della musica è conosciuto come Firelight, giovane artista di 21 anni che sta conquistando un pubblico sempre più ampio con la sua voce e i suoi testi intensi.

La sua passione nasce presto: già a sei anni canta nel coro della parrocchia del suo paese, scoprendo quella scintilla che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita. Alle scuole elementari, presso l’istituto “Maestre Pie”, inizia a studiare testi e spartiti musicali, affinando una sensibilità che col tempo si trasforma in talento.

Alle medie e poi alle superiori continua a coltivare la sua arte, finché arriva la decisione: la musica dovrà diventare la sua professione. Confrontandosi con i genitori, sceglie di intraprendere seriamente il percorso artistico e si affida a una casa discografica che lo inserisce nella propria scuderia.

Da lì nascono i suoi primi brani: “Ti aspetterò qui”, “Resta con me”, “Un solo sguardo”, “Gen Z”, “Perfetti sconosciuti”, “Ora più che mai”, fino ad arrivare al suo ultimo singolo, “L’amore non ha prezzo”, uscito il 29 agosto su tutte le piattaforme digitali e in rotazione sulle radio nazionali.

Il brano è distribuito dalla Milano Music Play (U.M.V.G.), etichetta guidata da Ettore Diliberto, che ha deciso di scommettere sul talento di Firelight.

Dove ascoltarlo

Per seguire l’artista basta cercare Firelight su Spotify, Amazon Music, Apple Music e tutte le principali piattaforme di streaming. I videoclip ufficiali dei suoi brani sono invece disponibili su YouTube digitando il suo pseudonimo insieme al titolo delle canzoni.

Firelight rappresenta una delle nuove voci più promettenti della Generazione Z musicale italiana, capace di unire freschezza, autenticità ed emozione in ogni sua interpretazione.

https://youtube.com/shorts/7MW8DlmYfjg?feature=shared