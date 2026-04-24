Amministrative Avellino, depositata la lista del Partito Demcocratico

Avellino – E’ stata presentata questo pomeriggio presso il Comune di Avellino la lista del Partito Democratico che parteciperà alle elezioni amministrative dei prossimi 24 e 25 maggio per il rinnovo del Consiglio Comunale di Avellino. La lista è collegata alla candidatura a sindaco di Nello Pizza. La compagine presenta una ripartizione assolutamente paritaria di genere, una scelta politica consapevole e fortemente voluta dalla federazione del Pd irpino.
Di seguito i componenti della lista:
Enza Ambrosone
Valentina Bianco
Flaviano Capossela
Gennaro Cesa
Concetta detta Dina Ciccullo
Luca Cipriano
Silvia Di Somma
Leonardo Festa
Mariapia Ficociello
Barbara Gaita
Mafalda Galluccio
Clelia Gambino
Carmine Genovese
Marietta Giordano
Nicola Giordano
Maria detta Mirella Giova
Virgilia Guerriero
Ettore Iacovacci
Sara Iannaccone
Teodoro Marena
Ada detta Ada Mastroberardino
Adalgisa Matarazzo
Nicole Mazzeo
Ciriaco Morano
Edgardo Pesiri
Claudio Petrozzelli
Angelo Reale
Fernando detto Nando Romano
Giuseppe Russo
Mario Sorice
Gliuliana Taglialatela
Modestino Verrengia