Avellino, Amministrative: presentata la lista “Casa Riformista per Avellino” a sostegno del candidato sindaco Nello Pizza

Avellino. È stata ufficialmente presentata la lista “Casa Riformista per Avellino”, che prenderà parte alle prossime elezioni amministrative a sostegno del candidato sindaco Nello Pizza, espressione della coalizione di centrosinistra unita nel progetto del Campo Largo. La scelta di scendere in campo con una propria lista rappresenta la volontà di contribuire in maniera concreta e responsabile alla costruzione di un’alternativa credibile per la città, fondata su competenza, partecipazione e credibilità. Casa Riformista ha partecipato fin dalle prime fasi al percorso costitutivo del Campo Largo, prendendo parte ai tavoli del centrosinistra insieme alle altre forze progressiste e sostenendo la necessità di una coalizione ampia e inclusiva. Nel corso del confronto politico, il partito che fa riferimento al consigliere regionale Enzo Alaia ha ribadito l’esigenza di un progetto condiviso per la città, ponendosi come forza favorevole alla costruzione di una sintesi tra le diverse sensibilità del centrosinistra e richiamando tutte le componenti alla responsabilità nei momenti di maggiore confronto interno, con l’obiettivo di garantire una proposta coerente e riconoscibile e contribuire al consolidamento del progetto unitario. Casa Riformista ribadisce il proprio impegno nel percorso unitario intrapreso dalle forze progressiste, convinta che solo attraverso una coalizione ampia e coesa sia possibile affrontare le sfide che attendono Avellino e restituire alla città una prospettiva di sviluppo e buona amministrazione. La lista mette in campo le migliori espressioni e sensibilità politiche del territorio, con l’obiettivo di offrire un contributo determinante alla vittoria del candidato sindaco Nello Pizza e al successo del progetto del Campo Largo.

«Ci presentiamo con il simbolo del partito per affermare con chiarezza la natura politica di questo appuntamento elettorale. Il progetto del Campo Largo restituisce agli elettori un quadro riconoscibile e coerente. Questa scelta segna una discontinuità rispetto al passato e indica con decisione la direzione per il futuro. Desidero inoltre ringraziare le forze politiche che hanno condiviso, con spirito unitario, il percorso di costruzione di questa alleanza», dichiara Beniamino Palmieri, segretario provinciale di Casa Riformista Avellino.

«Esprimo piena soddisfazione per la presentazione della lista “Casa Riformista per Avellino”. Si tratta del risultato di un lavoro politico costruito nel corso degli anni, che oggi trova una sua chiara collocazione all’interno del Campo Largo, rafforzando un’alleanza che ci vede impegnati al fianco del Partito Democratico per offrire alla città una proposta credibile e di governo», afferma l’onorevole Enzo Alaia, capogruppo di Casa Riformista in Regione Campania.

Di seguito i nomi dei 32 candidati alla carica di consigliere comunale per la lista Casa Riformista Avellino, collegata al candidato sindaco Nello Pizza:

1. Gianni Andreottola

2. Marco Adamo Boglione

3. Marianna Cataldo

4. Mafalda Caterina Anna Circelli

5. Antonia Coletti

6. Maria Assunta Coppola

7. Simona Corvigno

8. Mario Cresta

9. Giuseppe Davidde

10. Liberato De Piano

11. Raffaele Esposito

12. Simona Lucia Fiore

13. Costantino Fioretti

14. Michela Garone

15. Ugo Graziano

16. Mario Iannacone

17. Marco Lallo

18. Evelina Limone

19. Carmelo Lo Conte

20. Michele Lombardi

21. Alessia Medugno

22. Massimiliano Muccio

23. Pasquale Nazzaro

24. Paola Teresa Palermo

25. Roger Panzetta

26. Pasquale Picariello

27. Alessio Ronconi

28. Stefano Scafuri

29. Pasquale Sorriento

30. Erica Stanco

31. Mattia Tartaro

32. Sergio Trezza

