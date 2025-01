CALCIO. Ci pensa Principe, il Pomigliano ferma la corsa del Gladiator

Un Pomigliano coriaceo e compatto interrompe la lunga striscia positiva del Gladiator e conquista una vittoria importante per allontanare, in maniera netta, la zona play-out. Mister Rea schiera dal primo minuto il neo acquisto Angarelli tra i pali, attacco affidato a Principe e Siciliano, con il supporto dei giovani Sanguineti e Testa sulle ali. I nerazzurri di mister Platone confidano nella vena realizzativa di Mansour e Orlando per continuare la rincorsa alle zone alte della classifica.

Fischio d’avvio e subito il Gladiator si rende pericoloso in attacco, dopo nemmeno un giro di lancette, Angarelli è però attento a deviare in calcio d’angolo l’insidiosa conclusione di Liguori, che si era ben liberato in area di rigore. I granata rispondono al 8′ con un tiro dalla distanza di Cardone, prontamente parato da Russo. Stesso copione un minuto dopo, con la conclusione da fuori area di Imbimbo, che si spegne tra le braccia dell’estremo difensore ospite. Al 19′ ancora il Pomigliano si rende pericoloso su un calcio di punizione di Siciliano, che trova la respinta di Russo. Al 25′ il Gladiator va in rete grazie ad un colpo di testa di Mansour su cui Angarelli non riesce ad arrivare, l’azione è però interrotta dal fischio del direttore di gara che annulla la rete per fuorigioco. Sul rovesciamento di fronte è pericoloso Principe che svetta in area di rigore ma si scontra con l’estremo difensore nerazzurro al momento del colpo di testa.

Al 29′ buona azione del Gladiator con Mansour che scatta da centrocampo, riuscendo a liberarsi della marcatura della difesa granata, per poi arrivare in area, ma la conclusione dell’attaccante marocchino si spegne di poco a lato. Al 38′ nuova occasione per il Pomigliano con Principe, abile a raccogliere l’assist di Di Finizio e ad infilarsi in area di rigore, la conclusione viene però bloccata da Russo. Al 41′ ancora un calcio di punizione sul piede di Siciliano, la palla tesa in area viene allontanata da Russo, sul pallone si avventa Imbimbo che prova la conclusione dalla distanza, ma il pallone finisce alto. La prima frazione si chiude senza reti.

Nella ripresa parte subito forte il Pomigliano che costruisce la prima occasione dopo un minuto di gioco con Principe che, di testa, da buona posizione, non riesce a sfruttare al meglio il cross di Siciliano, con la palla che finisce fuori. Al 48′ Gladiator vicino al gol con Liguri che, da distanza ravvicinata, si fa ipnotizzare da Angarelli, che blocca la sfera. Ancora gli ospiti che provano a portarsi in vantaggio con la conclusione dalla distanza di Argento, palla di poco fuori. Gli ospiti spingono sull’acceleratore e ci provano ancora con Mansour al 53′ ma Angarelli è attento e sventa il pericolo. Al 56′ arriva il vantaggio del Pomigliano, con uno splendido coast-to-coast di Sanguineti che dribbla tutta la difesa del Gladiator per poi servire l’assist vincente a Principe, che deve solo insaccare in rete. Al 60′ i padroni di casa hanno la prima occasione di chiudere il match ma la punizione di Siciliano non trova la deviazione vincente delle punte granata, con la palla che si spegne fuori. Al 61′ calcio di punizione per gli ospiti con Picascia che pesca in area Liguori, l’incornata del numero 10 sbatte contro la traversa. Al 67′ Principe approfitta di un errore in fase di rilancio di Picascia, che scaraventa il pallone sulla schiena del suo compagno Di Gregorio, l’attaccante granata si avventa sul pallone per poi provare la conclusione a cui si oppone di piede Russo. Al 75′ il Pomigliano si spinge in avanti grazie ad un contropiede su cui si trova in vantaggio numerico, la conclusione di Dorato si spegne però sul corpo di Russo che devia in angolo. Continui rovesciamenti di fronte nel finale di gara. Prima si fa pericoloso il Gladiator, con una conclusione da distanza ravvicinata di Campanile, su cui Angarelli si fa trovare pronto alla deviazione decisiva. L’ultima grande occasione per il Pomigliano è sui piedi di Sanguineti che si trova a tu per tu contro Russo, ma la conclusione è di poco fuori. Dopo 6 minuti di recupero al Gobbato scoppia la festa per una vittoria importante che interrompe una striscia negativa per i padroni di casa, che domenica si troveranno a dover affrontare l’ostica trasferta di Nola, mentre il Gladiator proverà a ripartire nella sfida contro l’Albanova.

POMIGLIANO – GLADIATOR 1-0 | TABELLINO

RETE: 57′ Principe

POMIGLIANO: Angarelli, Granato, Di Finizio, Imbimbo (64′ Tassiero), Tommasini, Liccardi, Sanguineti (95′ Siniscalchi), Cardone, Principe (76′ Cirelli), Siciliano (73′ Grande), Testa (53′ Dorato). A DISPOSIZIONE Bellarosa, Sirabella, De Luce, Di Prisco. ALL. Felice Rea

GLADIATOR: Russo, De Gregorio, Argento (79′ Campanile), De Marco, Campanella, Picascia, Bacio Terracino, (58′ Umile), Gatto, Orlando, Liguori (70′ Mosca), Mansour. A DISPOSIZIONE Campana, Caruso, Silva Collazos, Di Giovanni, Finizio, Calabrò. ALL. Vincenzo Platone

DIRETTORE DI GARA: Marco Ganzerli (Frattamaggiore).

ASSISTENTI: Gennaro Borriello (Torre del Greco) e Luigi Di Sauro (Torre del Greco).

AMMONITI: Grande (P), Orlando (G).

ANGOLI: 2-5

RECUPERO: 0′ nel primo tempo e 6′ nel secondo tempo.