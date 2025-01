CALCIO. Il Nola agguanta il pareggio nel finale: con il Forio è 1-1

Un un match combattuto e carico di tensione, il Nola esce indenne dall’insidiosa trasferta contro il Real Forio, strappando un pareggio in extremis grazie a un rigore trasformato da Varsi al 93’.

La gara, valida per l’infrasettimanale, ha visto i bianconeri partire forte: al 4’ Lepre va a segno, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Il primo tempo prosegue su ritmi equilibrati, con le due squadre che si fronteggiano senza riuscire a incidere.

Nel secondo tempo, il Nola spinge con maggiore convinzione, sfiorando il gol con Vitolo e Varsi. Al 57’, però, è il Real Forio a passare in vantaggio: il neoentrato Acosta, su un cross dalla destra, batte Guadagno di testa.

Nonostante il colpo subito, il Nola non si arrende. Allo scadere, un fallo in area su Filosa regala ai bianconeri l’occasione per pareggiare: dal dischetto, Varsi non sbaglia, spiazzando Mazzella e fissando il punteggio sull’1-1.

Le dichiarazioni di Karel Zeman

Al termine del match, il tecnico del Nola, Karel Zeman, si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi:

“È stata la migliore gara giocata da quando sono qui. Abbiamo dominato il primo tempo e nel secondo c’è stato più equilibrio. È la prima volta sotto la mia gestione che non vinciamo, ma se continuiamo così ci prenderemo molte soddisfazioni.”

Tabellino

Reti : Acosta 57’ (F), Varsi 93’ rig. (N).

Ammoniti: Dell'Orfanello (N); Velotti, Arcamone, Aniceto, Pelliccia (F).

Formazioni

Real Forio : Mazzella, Castagna, Serrano (46’ Acosta poi 82’ Arcamone), Sogliuzzo, Pistola, Velotti, Tomasin, Di Meglio (46’ Aniceto), Di Costanzo, Buono (74’ Peluso), Marchionni (53’ Pelliccia). Allenatore: Carlo Sanchez.

Nola 1925: Guadagno, Cacciatore, Vitolo (88' Pepe), Mansi, Dell'Orfanello, Biason (62' Castagna), Melillo (82' Mancini), Cozzolino, Varsi, Filosa, Lepre (62' Liccardi). Allenatore: Karel Zeman.

Un punto prezioso che lascia invariate le distanze in classifica tra le due squadre e che testimonia la crescita del Nola sotto la guida di Zeman.