BMT 2026, al via a Napoli la 29ª edizione: turismo in crescita e focus su innovazione e lusso

Napoli, 12 marzo 2026 – Questa mattina, si è ufficialmente aperta presso la Mostra d’Oltremare di Napoli la 29ª edizione della BMT – Borsa Mediterranea del Turismo. La cerimonia di apertura è avvenuta alla presenza del Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, accolta da Angioletto De Negri, patron di Progecta, nonché ideatore e organizzatore della principale fiera turistica del centro-sud Italia.

L’edizione 2026 si preannuncia storica per la fiera organizzata da Progecta: i dati di pre-accredito segnano un +9% di visitatori rispetto allo scorso anno, confermando il ruolo centrale della manifestazione come principale piattaforma di business turistico per l’intero bacino del Mediterraneo.

Alla cerimonia inaugurale, con il Ministro Daniela Santanchè e con Angioletto de Negri, hanno preso parte: Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli; Enzo Maraio, Assessore al Turismo della Regione Campania; Gianluca Caramanna, Consigliere del Ministro del Turismo. Erano presenti anche: Gianmarco Centinaio, Vicepresidente del Senato Teresa Armato, Assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli e Leonardo Massa, Vice President Southern Europe of the Cruise Division of the MSC Group.

“Sono onorata di inaugurare questa edizione – ha dichiarato il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè – che vedo crescere di anno in anno, riflettendo lo straordinario dinamismo del comparto in Campania, che nel 2025 ha superato i 20 milioni di turisti, segnando una crescita complessiva tra arrivi e presenze di circa il 7%. La Campania è ormai una meta imprescindibile a livello internazionale, grazie alla sua offerta integrata. Un traguardo possibile solo grazie alla sinergia istituzionale: ringrazio il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’Assessore Regionale al Turismo Enzo Maraio, perché oggi, a tutti i livelli, dimostriamo che fare squadra è la chiave per la crescita del nostro turismo.”

“Inauguriamo una 29ª edizione da record – afferma Angioletto De Negri, patron di Progecta, nonché ideatore e organizzatore della Borsa Mediterranea del Turismo – con tutti i padiglioni sold-out nonostante le incertezze globali. Quest’anno la fiera si evolve in BMT Innovation: abbiamo scelto di dare ogni anno un’identità forte alla kermesse e il 2026 è l’anno della svolta digitale. Attraverso due grandi arene dedicate alla formazione gratuita con partner autorevoli come Zucchetti e Accenture, portiamo l’Intelligenza Artificiale al servizio di albergatori e operatori. Parallelamente, puntiamo sull’eccellenza con il marchio ‘Napoli & Campania Luxury Destination’, un’area che cresce e che ospita buyer internazionali di altissimo profilo. Ma la vera sfida per il futuro – conclude De Negri – è il ritorno alla competenza: i fatti dimostrano che chi viaggia con tour operator e professionisti è tutelato, a differenza del ‘fai-da-te’ online. Per questo, lancio l’idea di un sondaggio per aprire la BMT anche al consumatore finale, previo biglietto, affinché il pubblico possa conoscere dal vivo chi costruisce e garantisce la qualità dei suoi viaggi“.

“Oggi, dalla BMT – ha affermato Enzo Maraio, Assessore Regionale al Turismo della Regione Campania – lanciamo un messaggio chiaro: per sostenere i nostri operatori è indispensabile una totale unità d’intenti tra le istituzioni. Ognuno, a ogni livello, deve fare la propria parte. Siamo pronti a una collaborazione sempre più stretta con il Ministero del Turismo: se il Ministro Santanchè ci garantirà sinergia, sintonia e investimenti mirati, la Campania non solo saprà stupire, ma guiderà la narrazione dello sviluppo turistico nazionale, diventando il modello di riferimento. La scelta del Governo di indicare Napoli come sede di eventi di portata internazionale l’America’s Cup ci riempie di orgoglio: un evento che non appartiene solo a una città, ma che deve diventare il volano per l’intera Campania, per il Mezzogiorno e per l’Italia tutta. Voglio dare atto al Sindaco Manfredi di aver saputo guardare oltre, indicando la rotta della storia e del prestigio per Napoli e per l’intera regione”.

“Le previsioni sui flussi turistici per i prossimi mesi – ha affermato il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi – sono estremamente positive. In questo scenario, l’America’s Cup a Napoli rappresenta un’occasione imperdibile: non è solo un volano per l’indotto economico, ma un vero e proprio boost per la crescita qualitativa del nostro turismo. Questo evento ci permette di intercettare un target internazionale di alto profilo, diversificando e qualificando ulteriormente la nostra offerta. Nonostante le incertezze del quadro internazionale, che speriamo non penalizzino il settore, siamo pronti a scommettere su questa tipologia di turismo d’eccellenza per consolidare il ruolo di Napoli e della Campania come destinazioni leader nel Mediterraneo. Infine, mi preme sottolineare quanto sia fondamentale il dialogo istituzionale tra Comune, Governo e Regione Campania per lo sviluppo del territorio sotto tutti i punti di vista”.

I numeri della 29.ma edizione della BMT

La Borsa Mediterranea del Turismo si conferma come l’evento di riferimento per il settore nel Centro Sud Italia. Di seguito i dati salienti dell’edizione 2026:

• ​16.000 mq si area espositiva dedicaa al business turistico.

• ​487 Espositori presenti tra operatori e istituzioni.

• ​390 Sellers italiani partecipanti ai workshop.

• ​72 Tour Operator (Incoming & Outgoing).

• ​21 Compagnie aeree e aeroporti.

• ​15 Compagnie di crociera e di navigazione.

• ​72 Regioni ed enti per la promozione del territorio italiano.

• ​35 Enti e destinazioni internazionali di promozione turistica.

• ​17 Paesi rappresentati da buyers provenienti da mercati chiave (tra cui USA, Emirati Arabi, Giappone, G ermania, Regno Unito e molti altri).

• 4 Workshop tematici su Incoming, Terme & Benessere, Vacanza Attiva, Incentive & Congressi e Turismo Sociale .

​Mezzogiorno, Lusso e la sfida dell’America’s Cup

Con l’Italia ancora vibrante per il successo di Milano-Cortina 2026, la BMT lancia oggi il countdown verso l’America’s Cup 2027. Le regate preliminari in Sardegna e il grande evento finale nelle acque di Napoli rappresentano il volano per un turismo sportivo d’eccellenza.

Parallelamente, l’area “Napoli & Campania Luxury Destination”mette a sistema l’offerta di alta fascia della regione, intercettando i grandi buyer internazionali per attrarre flussi ad alta capacità di spesa già dai prossimi mesi.

L’Intelligenza Artificiale entra in fiera

La grande novità di quest’anno è la BMT Innovation Arena. In un mercato sempre più digitale, la fiera dedica uno spazio esclusivo all’applicazione dell’Intelligenza Artificiale nel settore turistico. Grazie alle partnership con Zucchetti, per il comparto ricettivo, e conAccenture, per gli operatori del travel, la BMT offre corsi di formazione gratuita per governare la rivoluzione dei dati e dei sistemi generativi.

Presenze Internazionali e Nuovi Turismi

Fino a sabato 14 marzo, la BMT ospiterà presenze Internazionali, come i grandi ritorni di Grecia e Cina (con Air China) alle conferme di USA, Thailandia, Brasile, Malta e Tunisia, fino alle mete emergenti come Oman e Qatar. Riflettori accesi anche sui cosiddetti “Nuovi Turismi” con diversi Focus su tematiche chiave, quali: sostenibilità, cineturismo, turismo delle radici e accessibilità.