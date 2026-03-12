Visciano, celebrato l’anniversario sacerdotale di Padre Arturo D’Onofrio. Domani la Via Crucis all’Eremo dei Camaldoli

Una celebrazione partecipata e carica di spiritualità si è svolta oggi a Visciano in occasione dell’anniversario sacerdotale di Arturo D’Onofrio.

La Santa Messa, celebrata alle ore 18, è stata presieduta da Francesco Marino, alla presenza di numerosi sacerdoti provenienti da diverse regioni d’Italia. Alla cerimonia hanno preso parte anche il Sindaco, il Superiore Generale dei Missionari della Divina Redenzione, il rettore del santuario-basilica, presenti anche le Piccole Apostole della Redenzione e numerosi fedeli.

Presenti inoltre l’Associazione ex allievi di Padre Arturo, diverse associazioni del territorio e rappresentanti delle istituzioni locali. Tra le realtà impegnate nell’organizzazione e nel supporto all’evento anche l’ATAPC – Associazione per la Tutela Ambientale e Protezione Civile.

La celebrazione ha rappresentato un momento di grande raccoglimento e memoria, nel ricordo dell’opera pastorale e sociale di Padre Arturo D’Onofrio, figura molto amata e punto di riferimento spirituale per la comunità.

Domani la Via Crucis all’Eremo dei Camaldoli

Le celebrazioni proseguiranno domani, 13 marzo alle ore 16, con un nuovo momento di preghiera: la Via Crucis presso la Cappella di Montevergine all’Eremo dei Camaldoli.

L’iniziativa, promossa dai Missionari della Divina Redenzione, accompagnerà i fedeli nel cammino spirituale del tempo di Quaresima, offrendo un momento di meditazione e raccoglimento in uno dei luoghi più suggestivi del territorio.

La comunità è invitata a partecipare a questo appuntamento che unisce fede, tradizione e spiritualità nel segno del ricordo e dell’eredità spirituale lasciata da Padre Arturo.