Palma Campania, segnalata discarica abusiva con rifiuti sospetti: intervento della Guardia Agroforestale

Una segnalazione di abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi è stata inoltrata al Comune di Palma Campania e al comando della Polizia Municipale dopo un sopralluogo effettuato dalla Guardia Agroforestale Italiana sul territorio comunale.

Nel documento, protocollato con il numero 0046/2026, Andrea Palmese – dirigente regionale della Guardia Agroforestale Italiana, matricola 02732 – segnala che l’11 marzo 2026, in via Nuova Sarno 488 a Palma Campania, è stata individuata una discarica a cielo aperto contenente indumenti e rifiuti solidi urbani.

La preoccupazione maggiore riguarda però due buste con logo MD al cui interno, secondo quanto segnalato, potrebbero trovarsi materiali contenenti amianto o eternit, rifiuti altamente pericolosi che richiedono procedure specifiche di smaltimento.

Durante le verifiche è stata individuata un’altra area di abbandono rifiuti nella località Tribucchi, sempre nel territorio di Palma Campania, alle coordinate 40.856415 – 14.596015.

Nella segnalazione si evidenzia che, considerata la tipologia dei rifiuti presenti e il valore ambientale dell’area interessata, sarebbe necessario intervenire con urgenza per la rimozione dei materiali e il ripristino dello stato dei luoghi, come previsto dall’Decreto Legislativo 152/2006, in particolare dall’articolo 192 comma 3 che disciplina l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti.

La comunicazione è stata indirizzata al Sindaco, al delegato all’Ambiente, al responsabile del settore Ecologia e al responsabile del settore Patrimonio del Comune.

Alla segnalazione sono state inoltre allegate fotografie dei luoghi interessati, a supporto della richiesta di intervento e delle verifiche da parte degli uffici competenti.

La Guardia Agroforestale Italiana resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e per collaborare alle attività di tutela ambientale sul territorio.