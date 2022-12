Basket Serie B. Cade ancora la IVPC Del Fes, un sussulto nel terzo quarto ma Sant’Antimo vince 68-79

di Lucio Ianniciello

Terza sconfitta consecutiva per la IVPC, un sussulto nel terzo quarto fino al pari all’alba dell’ultimo dopo che i primi due erano stati condotti da Sant’Antimo. Non sono bastati i 24 punti di Eliantonio, in casa ospite 19 per Maggio, 18 per Mennella, 15 per Sgobba e ben 17 rimbalzi catturati da Quarisa.

Primo quarto. Coach Benedetto schiera questo quintetto: Vitale, Marra, Petrucci, Carenza, Eliantonio. Ospiti con Mennella, Montanari, Maggio, Sgobba e Quarisa. I primi due punti sono di Montanari dopo 2′ di gioco. Prevalgono le difese ma è Petrucci per la IVPC a fare un gioco da tre. Ancora Montanari e una bomba di Sgobba fanno registrare il 3-7, tampona Eliantonio. Colpisce di nuovo da tre la Geko (5-10), ci pensa Marra ad andare a canestro per gli irpini. Lo 0 su 2 di Quarisa ai liberi dà il là al -1 Del Fes con il canestro di Petrucci (9-10). Sgobba si ripete però da oltre l’arco, +4 Sant’Antimo. Cannavina e il solito Sgobba portano i viaggianti a doppiare gli avversari (9-18), Quarisa non sbaglia per l’11-20 del 10′.

Secondo quarto. Eliantonio sgancia una bomba, dall’altra parte Quarisa non completa un gioco da tre. Botta e risposta tra le due squadre, poi si spara a salve. Ad Eliantonio ribatte Mennella con un 2+1 per il 18-27. La Geko va sul +11, Avellino continua a sbagliare troppo. Il match rimane cristalizzato sul 20-31 fino a che Caridà indovina una tripla. Scatenato Mennella, Carenza replica. Poi le mani calde di Maggio e Caridà decretano il 28-36 a 30″ dall’intervallo. I due liberi di Mennella valgono il 28-38, una palla persa da Petrucci non viene punita da Quarisa che ai liberi fa 0 su 2. Con questo punteggio si va al riposo.

Terzo quarto. Si riparte con un 4-0 IVPC, quindi bombe di Maggio e Vitale (35-41). Maggio e Mennella riportano Sant’Antimo sul +10. Si va poco a canestro, Petrucci e Sgobba confermano il divario di punti tra le due squadre. Carenza cerca di invertire la tendenza, Eliantonio lo segue per il 43-49. Quarisa ancora deficitario dalla lunetta, 1 su 2, ne approfitta Eliantonio e il tabellone recita 45-50. Il gioco da tre di Marra assottiglia ulteriormente lo svantaggio avellinese, 48-52. Cannavina è chirurgico ai liberi, così come Eliantonio. Il -2 IVPC porta la firma di Vitale, il PalaDelMauro si infiamma. Al 30′ 52-54.

Quarto quarto. Eliantonio giganteggia, è parità. Le due bombe di Maggio sono puro ossigeno per la Geko (54-60). Il +9 è di Montanari con un gioco da tre. E’ durissima per Avellino, Vitale va a canestro ma è pronto Quarisa nell’altro pitturato (60-69). Mancano 3’28” quando Eliantonio fa uno su due, sbaglia sul rimblazo catturato. Non si ferma il pivot irpino, 63-71. Petrucci infila la bomba del -5, Quarisa dalla linea della carità fa uno su due, Cantone con un rovescio chiude in pratica la contesa (66-74 a un minuto dalla fine). La Geko PSA vince 68-79.